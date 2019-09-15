農村再生計畫成果 善化溪美社區推這三寶

2019-09-15 14:08

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化溪美社區農村再生計畫今年邁入第2年，社區居民完成農產品研發、檢驗及包裝設計，今上午在溪美社區森林公園舉辦假日市集暨成果展，吸引不少民眾參與，溪美社區也安排五種DIY課程包涵串珠、陶藝、黑糖糕、草仔粿、炒黑糖，讓遊客玩的不亦樂乎。

溪美社區發展協會表示，去年社區以「傳承」為主軸，將社區耆老的傳統技藝，結合有設計感的串珠，並推出屬於溪美在地的農產品「蔗葛麻繁」，分別代表蔗糖、葛鬱金粉及芝麻，也是溪美社區的三寶，最後的繁則是指做工繁瑣。

溪美社區發展協會今選在森林公園舉辦假日市集，並展現社區一年多來農村再生計畫的成果，除規劃農產品攤位，更安排串珠、陶藝、黑糖糕、草仔粿、炒黑糖等五種DIY課程，讓遊客可在玩樂中認識溪美社區，同時社區也研發在地風味餐點，推廣在地特色食材。

溪美社區發展協會也說，除了農產品的研發外，居民也同心協力完成社區老舊資料的調查及蒐集，後續會將資料建置成20處景點QRCode，也希望透過各社團持續行銷社區，讓更多遊客可以到善化溪美社區，感受社區的熱情與活力。

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