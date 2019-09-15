博餅卜狀元 頭份300年古厝聚落慶中秋

2019-09-15 14:01

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市300年歷史的蘆竹湳古厝聚落，每逢佳節皆會推出別具意義的古早味傳統活動，為喜慶中秋，蘆竹湳古厝昨延續閩南逐漸失傳的趣味遊戲「中秋博餅卜狀元」，讓遊客們體驗早期農村過中秋的樂趣，此外也邀請天文學家架設高倍數望遠鏡，讓大、小朋友都透過專業鏡頭，近距離欣賞月娘之美。

苗栗縣傳統聚落文化協會指出，「中秋博餅卜狀元」為閩南人早年團圓賞月之餘，眾人以擲骰子方式，透過點數對應「狀元」、「榜眼」、「探花」、「進士」、「秀才」等，依此可兌換不同大小的月餅，最大獎更可獲得金元寶，不僅讓親子遊客感受傳承300年的文化，也為來年博得好手氣。

中秋賞月更是感受過節氣氛的必做之事，協會特邀請台灣親子觀星會帶來2公尺高藝術造型大月球，吸引許多遊客以古厝為背景拍照打卡，另還有專業的觀月高倍數望遠鏡，讓許多遊客一窺月球樣貌，令許多小朋友大呼新奇。

夜間更進入活動重頭戲，由「迷思魔幻劇團」帶來結合川劇變臉、小丑、火舞等震撼視覺饗宴，讓各地來的遊客們看得目不轉睛，度過一場別開生面的中秋慶典。

擁有300年歷史的蘆竹湳古厝社區，每逢節慶總會推出古早味十足的各式活動，讓人置身其中猶如穿越時光隧道，回到早年純樸的農村生活，除了中秋的博餅卜狀元，元宵節則有盛大的提蘿蔔燈繞境活動，端午節則保有「石戰五月節」傳統，希望以趣味方式傳承珍貴文化，也讓遊客體驗不同過往的過節氣氛。

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