新北市學生影像新星獎 免費觀影票選最佳影片

2019-09-15 13:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府文化局公布第4屆「新北市學生影像新星獎」入圍名單，選出58件全台國小至研究所各階段學生作品，角逐150萬元總獎金。入圍作品將於10月19日至26日於府中15新北市紀錄片放映院放映，得獎名單將於27日頒獎典禮當天公布，選出不分類超級新星獎、新北精神獎、各類首獎4名、優選13名、兒童青少年獎3名。

新北文化局長蔡佳芬表示，為鼓勵民眾觀影，今年規劃3個「觀眾票選獎」，民眾於「新星影展」10月19日至26日放映期間觀影，免費入場，為觀看的影片評分，最後將選出分數最高前三名作品。

蔡佳芬說，新北市相當重視青年在藝術文化領域的發展，更請到產學界的專家組成評審團，包括電影及紀錄片導演群評選新北市學生影像新星展。

文化局表示，今年在徵件階段總共收到494件作品，58件作品入圍，25件得獎作品將於27日頒獎典禮公布。

文化局說，新北市學生影像新星獎許多作品，得獎後往往接著入圍金馬獎、金鐘獎、金穗獎等重要獎項，可說是學生電影界的獲獎前哨站。

文化局說，今年徵件除了高中以上的「一般組」外，還增設「兒童青少年組」，吸引不少國中以下的小小導演報名，作品水準超乎評審的想像，展現超齡觀察力。

此外，以大專院校為主的「一般組」入圍作品，創作者們嘗試使用不同類型拍攝手法展現對於議題的關注。世新大學的《請問是神明大人嗎？》是學生片中少見的科幻電影；而過往常見寫實風格的小人物成長故事同樣有亮眼的表現，當中不乏知名的實力派演員支援。像是崑山科大的《令》就請到《囧男孩》「騙子2號」潘親御飾演面臨大學考試的家將團成員；曾以《順雲》奪得台北電影獎最佳女配角的劉引商，這次在台藝大作品《帶媽媽出去玩》飾演八旬失智的老母親；金鐘影后林嘉俐則是在世新大學《美麗天生》飾演聾啞的母親。

劇情片描繪細膩的小人物故事，紀錄片則將鏡頭對準國寶級大師，《八法過海》就把布袋戲國寶李天祿的故事，透過多位法國徒弟的眼中表現。此外，動畫片和實驗片也有精彩表現。

文化局表示，完整入圍名單可至新北市文化局官網查詢；府中15新北市紀錄片放映院「新星影展」場次可上臉書搜尋「新北市學生影像新星獎」。

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