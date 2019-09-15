蘭花不分縣市 台南市府︰產官學組台灣隊將蘭花推向國際

2019-09-15 13:04

〔記者王涵平／台南報導〕針對台中市明年3月將舉辦世界蘭展，南市農業局表示，蘭花不分台南、台中，而台南明年3月舉辦的台灣國際蘭展已和東京蘭展、世界蘭展並列為全球三大蘭展，盼產官學界共組「台灣隊」，將蘭花推向國際市場。

南市農業局表示，2020年台灣有幸同時舉辦世界蘭展及台灣國際蘭展，並在農委會、台南市政府、台中市政府及國內蘭花產銷團體的共同討論下，確定台灣國際蘭展將於109年3月6日至3月16日先行開展，世界蘭展也將將於109年3月9日至3月18日舉辦，兩個國際蘭花活動於3月間同時盛大開展，讓前來參加的國際蘭花業者均能循往例參加雙展。 農業局強調，兩展內容不盡相同，台灣國際蘭展主要內容為「B to B」之蘭花交易平台，爭取國際訂單，世界蘭展以研討會及論壇為主軸。

台灣國際蘭展每年舉辦，世界各國買家皆知此活動，每年積極參與及下訂單；世界蘭展則3年舉辦1次，著重分享交流並傳達台灣與各國多年來為蘭花保育及復育的貢獻，以學術交流為主，展覽為輔。

此外，農業局表示，南市已確定拿下「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」主辦權，2025年亞太蘭展將在台南市盛大舉行，這也是市長黃偉哲上任後市府團隊在國際性活動爭取上首次展現亮麗成果。

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