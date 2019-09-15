體育教練林生祥「人生重於金牌」 相信挫敗才是成長開始

2019-09-15 12:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕「人生重於金牌」是高雄市左營高中林生祥培育學子的重點，其自幼貧困喪母，投入運動場轉移寂苦，他自言「魯蛇」（loser），卻也最清楚失敗就是反勝時刻，坦言盼學生失敗，才是學生變得更好更強的開始。

林生祥表示，自己出身貧困、小二喪母，家中親人無暇照顧，只能把悲苦帶到運動場上，讓體育成了自己最擅長的事，但直到20多歲才讀書、30歲才考取教育學程、33歲才開始當體育老師，自言拿起書本前只是谷底的魯蛇。

但林生祥因出身貧弱的記號，反更加貼近體育班中的弱勢家庭孩子，並與孩子四處征戰，共同成功與失敗，擁革命情感，他認為「體育」是這群孩子反敗為勝的支點，相信努力是公平的，而體育讓願意努力付出者，有站上競技場贏得勝利的一天。

不只作為體育教練，林生祥更願成為孩子的人生教練，他坦言：「我希望看到學生輸。」認為當學生挫敗，才是變得更好更強的開始，以「觸電理論」形容，被電過的人，才懂得如何避免觸電，而孩子志得意滿時聽不見很多道理，失敗了，耳朵打開，心也開了，成長就開始了。

林生祥也回憶，過去曾因見一名在辦公室掃地的女同學，做事態度認真、細心、謙和，而邀請她加入擊劍隊，經過2年苦練，她果真成為女子銳劍團體的金牌選手，學生從拿掃把到拿劍到拿下金牌，驗證了生命態度才是運動員成功的核心關鍵。

「這世界太多負面聲音、混亂的成功觀，我們需要更多正面光明的力量。」而林生祥也秉信人生重於金牌，盼讓世人聽見更多運動場上激勵人心的人生故事，使社會重新凝聚，產生國家認同與光榮感，否則再多金牌與台灣之光，人們也會無動於衷。

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