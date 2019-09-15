戰勝客語 新竹縣衛生局局長殷東成有「葵花寶典」

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣政府衛生局局長殷東成靠著決心、毅力以及恆心，繼七年多前決心減重，就以不到半年時間成功甩肉十四公斤，迄今沒什麼復胖。最近他又以不到四個月的時間，成功挑戰學習客語，從只會講「您好嗎？」、「縣長、副縣長、秘書長、各位同仁大家好」的幾句問候語，現在不僅在縣府主管會報上拿著寫滿拼音的工作報告，能全程用客語簡報說明，甚至還剛完成客語初級檢定，用實證說明真的天下無難事，只怕有心人。
戰勝客語，殷東成說他的「葵花寶典」很多，首先就是來自該局同仁透過智慧裝置替他錄製的客語「教學音檔」。
這個音檔內容就是他每週二一早參加縣府主管會報所要簡報的事項，他事前把重點羅列出後，交給客語流利的同仁用客語逐字讀出錄下後傳送給他，他再利用假日跑行程、或上下班開車的空檔，在車上播放跟著聽、講。
另外他也上網蒐集各種客語學習教材，列印後逐字用注音符號拼音拼出讀音，並報名參加縣府所開辦、下班後的客語研習班。回家，就由也是客家女兒的太座林燕聰或是其他親友幫忙正音。
殷東成說，想學客語，除了縣府主管會報有聽、講的壓力，更重要來自於他發現每次下鄉進入社區，如果能用客語推廣一些醫療保健觀念，確實會讓地方鄉親願意多駐足聽他說一些些。
就像二０一一年中央推動全國減重運動，他作為衛生局長必須帶頭示範。但偏偏當時的他體重高達八十公斤，過重且BMI也亮了紅燈。
他不想漏氣，自己發明「檢剪簡減」四字箴言，先檢討過重原因，接著剪除不當生活習性，再開始簡單過生活後，果然半年內辦到減重十四公斤的成果，如今習慣了四字箴言所構建的生活習慣，體重也就恆定地維持在六十八公斤左右。
他說那次的經驗讓他感受到努力之後可以讓自己更好，所以這次同樣也用這樣的動力，發揮相同的學習精神，果然不到四個月，他現在不僅可以聽得懂約八、九成鄉下長輩們的客家話，還可以開始跟他們應答，這使他再次看到自己另一個無限的可能。
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新竹縣政府衛生局局長殷東成決心和毅力驚人，7年多前用不到半年時間減重14公斤不再復胖，最近又以他手上的智慧手機和寫滿注音符號拼音的教材，成功挑戰學習聽、講客家話。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成利用智慧手機上同仁傳給他的客語教學音檔，在開車空檔播放自主學習聽講。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成手中展示的，就是他戰勝客語的「葵花寶典」。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成透過認真的拼音筆記，主管會報上從只能用客語問候在場者，到現在可以全程用客語簡報該局最近工作重點。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成用手機錄音檔自主學客語聽講，也用寫滿注音符號的拼音筆記認真挑戰學講客家話。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成戰勝客語的撇步，就是他手機內、同仁替他錄下的客語音檔，搭配他自己用注音符號所拼出的客語教材。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府衛生局局長殷東成戰勝客語的撇步，就是他手機內、同仁替他錄下的客語音檔，搭配他自己用注音符號所拼出的客語教材。（記者黃美珠攝）