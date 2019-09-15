戰勝客語 新竹縣衛生局局長殷東成有「葵花寶典」

2019-09-15 12:38

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣政府衛生局局長殷東成靠著決心、毅力以及恆心，繼七年多前決心減重，就以不到半年時間成功甩肉十四公斤，迄今沒什麼復胖。最近他又以不到四個月的時間，成功挑戰學習客語，從只會講「您好嗎？」、「縣長、副縣長、秘書長、各位同仁大家好」的幾句問候語，現在不僅在縣府主管會報上拿著寫滿拼音的工作報告，能全程用客語簡報說明，甚至還剛完成客語初級檢定，用實證說明真的天下無難事，只怕有心人。

戰勝客語，殷東成說他的「葵花寶典」很多，首先就是來自該局同仁透過智慧裝置替他錄製的客語「教學音檔」。

這個音檔內容就是他每週二一早參加縣府主管會報所要簡報的事項，他事前把重點羅列出後，交給客語流利的同仁用客語逐字讀出錄下後傳送給他，他再利用假日跑行程、或上下班開車的空檔，在車上播放跟著聽、講。

另外他也上網蒐集各種客語學習教材，列印後逐字用注音符號拼音拼出讀音，並報名參加縣府所開辦、下班後的客語研習班。回家，就由也是客家女兒的太座林燕聰或是其他親友幫忙正音。

殷東成說，想學客語，除了縣府主管會報有聽、講的壓力，更重要來自於他發現每次下鄉進入社區，如果能用客語推廣一些醫療保健觀念，確實會讓地方鄉親願意多駐足聽他說一些些。

就像二０一一年中央推動全國減重運動，他作為衛生局長必須帶頭示範。但偏偏當時的他體重高達八十公斤，過重且BMI也亮了紅燈。

他不想漏氣，自己發明「檢剪簡減」四字箴言，先檢討過重原因，接著剪除不當生活習性，再開始簡單過生活後，果然半年內辦到減重十四公斤的成果，如今習慣了四字箴言所構建的生活習慣，體重也就恆定地維持在六十八公斤左右。

他說那次的經驗讓他感受到努力之後可以讓自己更好，所以這次同樣也用這樣的動力，發揮相同的學習精神，果然不到四個月，他現在不僅可以聽得懂約八、九成鄉下長輩們的客家話，還可以開始跟他們應答，這使他再次看到自己另一個無限的可能。

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