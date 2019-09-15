躺著也中槍？台南國際蘭展被台中官員稱無世界認証
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台南市政府強調，台南世界蘭展已連辦十五年，已有國際地位（記者唐在馨攝）

台南市政府強調，台南世界蘭展已連辦十五年，已有國際地位（記者唐在馨攝）

2019-09-15 08:09

〔記者唐在馨／台中報導〕世界蘭花會議暨展覽明年三月將在台中舉行，農業局長蔡精強日前在台中市政會議報告時，講到同時還有台南國際蘭展，竟脫口而出：「世界比國際會大一點」，台中的有國際認証，「台南是台灣自己辦的」。

聽到這種說法，已連辦14年的台南國際蘭展的台南市政府農業局今天表示：非常驚訝，要再了解情況，但也強調，台南蘭展已連辦14年，和世界蘭展及東京蘭展已被業界列為國際三大展覽，同時也吸引百億國際訂單，今年更有43國來觀展，絕對有其國際地位。

蔡精強日前是在市政會議報告，台中爭取到國際蘭花會議，這項會議及展覽每3年舉辦一次，是全球指標性的會議展覽，將吸引全世界的蘭花愛好者參加。

而在報告時因為講到屆時會有接駁車到台中的飯店，同時也講到會規劃接駁車到台南國際蘭展，蔡精強為此解釋，在同時也有台南國際蘭展在舉辦。

蔡精強說，台南是國際蘭展，台中是世界蘭展，「世界比國際會大一點」，他還說，中部以北會看台中，南部則「就近」，他還說，台南國際蘭展，是屬於台灣自己辦的蘭展，沒有世界認証，台中則是是世界蘭花基金會授權主辦認証台灣的蘭展，等級不相同。

蔡精強此番說法當場沒有官員回應，但會後相關說法也流出，有官員私下說：恐怕會得罪台南了，而台南市政府農業局除強調台南國際蘭展的國際地位「不會輸給世界蘭展」，也表示目前台南也爭取到2025亞太蘭展，帶動台南蘭花業的商機，台南市府全力以赴。

  • 台中市農業局長蔡精強在市政會議中說台中的世界蘭花會議及展覽有世界認証，台南的國際蘭展則沒有。（新聞局提供）

    台中市農業局長蔡精強在市政會議中說台中的世界蘭花會議及展覽有世界認証，台南的國際蘭展則沒有。（新聞局提供）

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