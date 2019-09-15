躺著也中槍？台南國際蘭展被台中官員稱無世界認証

2019-09-15 08:09

〔記者唐在馨／台中報導〕世界蘭花會議暨展覽明年三月將在台中舉行，農業局長蔡精強日前在台中市政會議報告時，講到同時還有台南國際蘭展，竟脫口而出：「世界比國際會大一點」，台中的有國際認証，「台南是台灣自己辦的」。

聽到這種說法，已連辦14年的台南國際蘭展的台南市政府農業局今天表示：非常驚訝，要再了解情況，但也強調，台南蘭展已連辦14年，和世界蘭展及東京蘭展已被業界列為國際三大展覽，同時也吸引百億國際訂單，今年更有43國來觀展，絕對有其國際地位。

蔡精強日前是在市政會議報告，台中爭取到國際蘭花會議，這項會議及展覽每3年舉辦一次，是全球指標性的會議展覽，將吸引全世界的蘭花愛好者參加。

而在報告時因為講到屆時會有接駁車到台中的飯店，同時也講到會規劃接駁車到台南國際蘭展，蔡精強為此解釋，在同時也有台南國際蘭展在舉辦。

蔡精強說，台南是國際蘭展，台中是世界蘭展，「世界比國際會大一點」，他還說，中部以北會看台中，南部則「就近」，他還說，台南國際蘭展，是屬於台灣自己辦的蘭展，沒有世界認証，台中則是是世界蘭花基金會授權主辦認証台灣的蘭展，等級不相同。

蔡精強此番說法當場沒有官員回應，但會後相關說法也流出，有官員私下說：恐怕會得罪台南了，而台南市政府農業局除強調台南國際蘭展的國際地位「不會輸給世界蘭展」，也表示目前台南也爭取到2025亞太蘭展，帶動台南蘭花業的商機，台南市府全力以赴。

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