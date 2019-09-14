咦！iPhone 11為何不叫iPhone XI？ 網驚爆：是因為怕…

iPhone 11命名沒有延續前代iPhone X的羅馬數字，有網友在批踢踢joke版發文，「解析」為何為何蘋果不將iPhone 11命名為「iPhone XI」。答案「揭曉」，網友紛紛笑翻直呼，「第一時間想不到，不過很有後勁XD」。圖為中國領導人習近平。（法新社）

2019-09-14 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕iPhone 11即將上市，然而命名卻沒有延續前代iPhone X的羅馬數字。對此，有網友昨（13日）在批踢踢joke版發文，「解析」為何為何蘋果不將iPhone 11命名為「iPhone XI」。答案「揭曉」後，網友紛紛笑翻表示，「第一時間想不到，不過很有後勁XD」。

根據該則貼文，附圖圖片中，一名中國網友先是上網發問，好奇為何iPhone 11沒有繼續使用羅馬數字來命名為「iPhone XI」。底下則有另一名中國網友隱晦的「解析」原因，推測「那樣的話，手機測評、用戶反饋和售後評價等等都很容易觸發審核機制而被刪除，會對這款機型的銷售帶來很多不利影響」。

對此，網友也恍然大悟，原來羅馬數字「XI」也同樣是中國領導人習近平的姓氏「習」的拼音。網友也紛紛笑說，「要避諱」、「XI Max，不就習大大...」、「還滿好笑的」、「怎麼覺得是事實」、「第一時間想不到，不過很有後勁XD」、「中國人的自嘲都幽默中透露無奈哈哈」、「後勁很強」、「這篇很厲害啊，把現實悲劇包裝成笑話」、「實情的機率很高...」、「XI 將會是史上最好的是手機，只有好評，因為不用修理。誰敢說我把XI拿去修理修理？也沒人敢修理XI」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法