青農莊惠汶留學攻讀行銷 致力台灣茶葉文藝復興

2019-09-14 19:54

［記者許倬勛／桃園報導］龍潭產茶聞名全國，但喝茶文化漸凋零，傳統散茶包裝遭咖啡、手搖飲強烈挑戰，「茶二代」莊惠汶有感於此，力促自家老茶行文創轉型，執壺教授品茗與泡茶，頗受年輕族群好評，下週將代表桃園參加農委會舉辦的東方美人茶節，她說，老舊與美感不該是兩條平行線，盼以身作則，率領台灣茶業文藝復興。

熟稔茶經的莊惠汶來自茶香世家，父親莊榮熙是「日日茗茶」負責人，在1983年獲得政府核發的全台第一張品茗師執照，虎父無犬女，莊惠汶自十多歲，就開始幫父母執壼泡茶饗客，日久生興趣，她努力鑽研沖泡技術、種茶知識，甚至泡茶器皿材質等，1998年獲全國製茶與茶道冠軍，自認肩負茶業文化推廣重責大任。

「俗人多泛酒，誰解助茶香？」莊惠汶嘆世代變遷，講究速食與簡便，手搖飲遍地開花，定心泡茶品茗者卻越來越少，從澳洲攻讀行銷歸國後，她便立下宏願，要打破傳統產業面臨的窘境。

莊惠汶說，台灣的茶葉放諸四海都是頂級，從北到南品項繁多、各有擁護者，只是缺少合適的場域讓年輕人接觸，她靈機一動，決定以獨立咖啡館的形式經營，果然立竿見影。

新生的莊家茶行不見傳統蹤影，從命名到品茗空間及包裝茶，都走時尚文創風，她說，提供一個教學、販售的空間，帶動台灣喝茶的風氣與文化，希望有更多新生代回到茶鄉接手傳承。

下週末的「東方美人茶節」於新竹縣峨眉鄉舉辦，莊惠汶受邀擔任講師，為民眾講述茶道、行銷茶業理念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法