16支還不夠 苗栗台3線再增「超速、跨線」固定桿4支

2019-09-14 18:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台3線被視為「重機天堂」，但大型重機的聲浪，讓沿線住戶叫苦連天；苗栗縣警察局已在縣境近60公里路段，設立16支固定測速照相桿，近期又再增設完成4支具「抓超速及取締違規跨越雙黃線」功能的固定桿，將於10月26日正式執法。

台3線苗栗縣境路段，道路寬敞、多彎道，被大型重機騎士視為富騎乘樂趣的路線，吸引許多騎士體驗馳騁，但大型重機的聲浪，尤其是高速呼嘯而過的噪音，讓沿線住戶抱怨生活飽受影響。多年來，縣警局在台3線已陸續增設16支固定式測速照相桿，盼透過執法，遏止大型重機違規超速。

日前，縣警局交通隊根據車輛行車動態，分析大型重機於高速車輛過彎時，騎士會「壓車」，車輛便容易跨越雙黃線，且若操控不慎，就會導致「犁田」，不僅威脅騎士安全，也恐波及其他用路人，提報計畫獲交通部經費補助，在台3線104.9、115.4、141及142.2公里，完成增設4支可抓超速又能取締跨越雙黃線的固定桿，目前為宣導期，將於10月26日開始執法。

交通隊統計，2017年，苗栗台3線固定式測速照相桿，共取締2萬2933件超速，其中大型重機3590件；去年則為2萬5667件，大型重機為3162件。數據顯示，取締大型重機超速件數已有下降，警方盼進階版的固定桿執法後，再加強遏阻。

警方已於台3線布下「重兵」，但三灣鄉大河村長李運光說，居民還是「無感」，因為大型重機騎士也知道測速桿在哪？尤其有改裝排氣管的大型重機，即使速度不快，經過住家還是轟隆隆吵人。

羅姓騎士表示，大多數大型重機騎士都是守法的，於行經聚落時都會降速，避免影響住戶，但也不諱言「還是有老鼠屎」搞得大型重機背負臭名，且不僅大型重機，也有不少超跑馳騁台三線，噪音更大。

交通隊表示，除固定測速照相桿，警方於週末假日也與環保局、監理站聯合稽查，另轄線頭份、大湖警分局也有機動性的移動式雷達測速照相執法，超速罰款1200元起跳、跨越雙黃線為600到1800元，呼籲用路人遵守交通規則，避免傷荷包，也確保自身及他人安全。

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