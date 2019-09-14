「神帽」之縣獲3.5億元經費 改造7公里舊馬路

2019-09-14 18:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近一提到「冠軍神帽」，馬上會聯想到彰化縣埔鹽鄉順澤宮，幸運緊跟著彰化縣，縣府獲中央前瞻基礎建設計畫補助，將大手筆砸下3.5億元改造彰化市區舊道路，改造道路總長近7公里，預計明年完工後，彰化市鬧區街景將「改頭換面」，路變美、變平坦，騎樓也能還給行人。

名為「彰化市人本城區環境整合計畫」由縣府工務處執行，工程範圍集中在彰化火車站至八卦山大佛風景區的周邊環境，規劃3大區塊路廊改造，有彰鐵文化路廊、綠色休閒廊道以及樂活通學步道。

第1區塊彰鐵文化路廊從三民路、和平路、光復路、中華路、孔門街、民族路為區塊，改善總長度約2.267公里。

第2區塊綠色休閒廊道，範圍集中在中山路2段、南郭路1段、旭光路和旭光西路一帶，改善總長度約2.08公里。第3區塊樂活通學步道，改善總長度約2.37公里，路段在南郭路1段、中興路、介壽北路、南校街一帶。

縣府工務處表示，3大區塊規劃路線途經近10處文化資產，沿線串聯20處以上文資、名人故居等，還有超過20家以上特色咖啡廳與小店，將既有文化觀光、人文地景、歷史古蹟、小吃美食及學區通學等環境資源全部整合，透過道路養護與整平、增加道路開放空間和人行徒步空間，還有騎樓淨空、圍牆退縮，以及街道公共設施減量，以減法「化繁為簡」，打造整齊、寬敞的現代化街景。

工務處指出，馬路不是只給汽機車輛通行，友善行人是現代化道路的特點，本計畫設計內容考量用路人的需求，重新調整人行道、汽車道、植栽綠美化、街道傢俱空間、路外停車場，在不影響交通安全前提下，會把多出的空間建構人行道、生態綠色路網，打造更友善行人的現代化馬路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法