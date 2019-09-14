徵收14年沒作為 新埔霄裡溪畔地主要求撤銷

2019-09-14 17:01

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮霄裡溪旁，有多處14年前被水利署第二河川局徵收的防洪用地迄未派上用場，原地主們向勞動黨新竹縣議員陳新源陳情，希望能撤銷徵收，或讓他們買回。但是二河局副局長林玉祥說，當年在地籍圖尚未數位化前，徵收範圍和實際所需或有落差，但徵收是很嚴謹的決定和作業，不可能說撤就撤，就算土地眼下在防洪治水上一時派不上用場，他們可改做環境景觀的營造，畢竟氣候變遷急遽，未來或許仍會有施工做防洪的必要和需求。

新竹縣議員陳新源說，這些陳情的鄉親都是霄裡溪三聖橋下游地區居民。14年前他們配合徵收防洪，有幾戶甚至要拆掉局部房舍。但是徵收補償費都領了，二河局卻始終沒進場施工。而這些年，霄裡溪也從沒淹上前述被徵收區來過，所以原地主們認為與其被閒置，不如由他們繳回當年所領的補償金後收回。

地主陳輝翰則說，二河局多徵民地卻不用，造成他很大的困擾。他有塊1分半的農田就跟二河局徵收來的土地毗鄰，二河局在該處施作水防道路和道路側溝，一般人都是緊鄰著其他人的土地施設，以做明顯的地界，但二河局卻非如此，結果變成他的土地和側溝之間夾了另一大塊二河局閒置的土地。

陳輝翰的田無路可對外，擔心哪一天二河局拍賣掉前述多徵無用的地，造成他農田被困，所以他想主動買下以防萬一。

鎮民劉邦賢在霄裡溪橋下游打造懷舊博物館，一旁就是被二河局徵收走卻放著沒用的百坪土地，為了給參觀者便利停車，他也想要撤銷徵收，收回土地。

陳新源說，根據土地徵收條例第9條等的相關規定，被徵收的土地在依原徵收計畫開始使用後未滿5年，卻沒再繼續依原徵收計畫使用，原地主可申請用原來的徵收補償價收回土地。二河局當年在霄裡溪沿線辦徵收，整治工程卻只做到三聖橋上游就停到現在，地主自然有權要求撤銷。

林玉祥說，當年綜合考量地方民意和施作的迫切性等，才讓三聖橋以下的工程暫停，但相關的防洪工程計畫仍存在，一旦重新推動，當年沒有辦理查估的地上物也會重新執行查估。

而受極端氣候影響，2005年的降雨量跟現在的已經不同，他們不會撤銷或改變原來的徵收範圍，但會重新評估和檢討洪水量，以配合辦理後續的防洪治水工程。

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