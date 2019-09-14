潮州匠師郭澄憲 最後一代「籠」的傳人

2019-09-14 15:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕過去農業社會逢年過節，家家戶戶都會炊粿，每年9月開始到隔年農曆春節前，就是製作手工竹蒸龍最繁忙的時候，屏東潮州鎮泗林里的郭澄憲，是台灣目前少數「籠」的傳人，郭家傳承3代逾70年，在鄉間純手工製作竹蒸籠，儘管現在手工竹蒸籠需求大減，仍有許多老店堅持只用手工竹蒸籠，讓郭澄憲繼續守著這個夕陽產業。

沒有招牌、沒有店面，隱身在潮州泗林里鄉間小路旁的工作室，從剖竹子開始，經過削、刨、剪到編織、打磨，層層堆疊，光竹筐就有11層，扣除前置作業，1天最多只能做出兩個蒸籠，細膩的手工與繁瑣的程序，讓郭澄憲的手上扎滿傷痕。

郭澄憲說，做這個很辛苦，耗時、耗工又容易扎傷，雖然從小看著阿公、爸爸作蒸籠，但他從沒把這項技藝當成未來的職業與志向，尤其金屬蒸籠、中國廉價竹蒸籠瓜分市場，讓這行前景黯淡，是老顧客不斷找上門，才讓他有了接棒的動力。

郭澄憲說，包子饅頭要好吃，對很多老師傅來說，美味的關鍵就在使用傳統的竹蒸籠，竹蒸籠蒸食物時，水蒸氣會被竹子吸收，不會滴落在食物上影響口感，最後還能留有竹香，是金屬製蒸籠沒辦法取代的。

而相較於中國進口的竹蒸籠，台灣手工蒸籠價格高出幾倍卻仍有死忠粉絲，郭澄憲說，台灣手工竹蒸籠更耐用，保存得好用個十幾年沒問題！且材料是天然的木頭、竹子，沒有經過防蟲、抗蛀等藥水處理，用起來也更安心。

年逾90歲的郭家阿公，15歲開始在潮州製作手工竹蒸籠，孫子輩的第3代郭澄憲10年前才開始向父親郭文麟學習，從找尋竹片、木片都沿襲傳統，郭澄憲靠著父親手把手指導，現在父子倆繼續傳承阿公手藝，為地方老店提供生財工具，也成為高雄知名手工蒸籠店的好夥伴。

郭澄憲說，因為沒有店面，所以多靠著高雄五福路上的蒸籠店接單，顧客來自全台各地，尤其以中北部飯店、老店最多，不少在地老顧客也會帶著蒸籠回來修補。

郭澄憲也表示，全盛時期光潮州地區就有超過10個技師，現在會做蒸籠的師傅全台屈指可數，每個師傅的「手路（閩南語：手藝、手法）」不同，一看就能知道是出自誰家，但產業沒落，連帶讓供應材料的源頭也減少，這項苦差事也沒有年輕人願意做，他算是地方傳承的最後一代，但只要他能做，就會繼續做下去。

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