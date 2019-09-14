萬和宮今發放重陽敬老禮金 老人家直呼揪感心

2019-09-14 15:37

〔記者許國楨／台中報導〕韓國瑜鐵人台中參拜行程首站萬和宮，因應重陽佳節即將來臨，敬老不落人後，即日起開始贈送南屯區65歲以上長者夀麵乙份，90歲以上每人加發3200元禮金，年滿100歲以上耆老每人6000元，幾位耆老今天歡喜領取重陽敬老禮金時直說：「萬和宮揪感心」、「很有人情味」，場面溫馨。

根據區公所統計，南屯區有「長夀之鄉」美譽，名不虛傳，隨著國人平均年齡增為85歲的趨勢，今年南屯區65歲人口17147，比去年的16008人，增加1139人；90至99歲高齡558人也較去年增加33人。不過，100歲以上耆老則從去年的13位減為7人。

而90至99歲耆老敬老禮金，今明兩天發放，7位百歲耆老將由董監事前往致贈，而今天上午9點多，萬和宮一樓事務所就出現領取敬老禮金人潮，老人家多半由晚輩陪同抵達與董事長蕭清杰親切話家常，99高齡的李心白由夫人陪伴領取，蕭董事長看到行動自如的他趨前握手歡迎說：「恭喜!很不簡單!」李老先生則回應「謝謝」、「萬和宮揪感心!」

住在大業里、92歲，有點重聽的林清槐，由女婿江森榮夫婦陪同前來，蕭董事長一眼就認出他是中區郵局副局長退休的林老先生，稱讚他現在每餐還可以吃一碗飯，胃口不錯，還有幾位耳聰目明的耆老，與蕭董是舊識，多年未見，特別開懷，不斷誇讚萬和宮真貼心、很敬老。

根據統計，南屯區65歲以上者17147人（包括65至89歲16582人、90至99歲558人、100歲以上7人），分佈全區25里。其中，豐樂里1456人，黎明里1065人，南屯里1022人，都相當可觀，至於7位年滿100歲的人瑞，設籍豐樂里、楓樹里、中和里、黎明里、同心里、向心里、大誠里各1人。

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