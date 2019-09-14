幸福親子藝文季登場 中市海線演出4個月

2019-09-14 14:43

〔記者張軒哲／台中報導〕從2014年開始的幸福親子藝文季邁入第6個年頭！發起人立法院副院長蔡其昌結合地方社區、社團聯合籌辦四個月的系列活動，每年都吸引將近十萬人次參加，堪稱台中最大規模親子盛會。今天在清水海灣繪本館舉行開幕活動，吸引超過上千位大人帶著小孩蒞臨同樂，未來每個週末陸續在台中海線地區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）安排多場劇團演出。

2019幸福親子藝文季的開幕活動今天在清水海灣繪本館隆重登場，由YOYO家族的KIWI姐姐、梅花鹿哥哥帶來唱跳首演，蔡其昌及海灣文化創意協會理事長王立任、台中市議員楊典忠服務處及高美國小林坤燑校長、建國國小王俊華校長、東山國小侯素棉校長、吳厝國小黃朝恭校長、甲南國小蔡淑芬校長等人共襄盛舉。

今年每個週末陸續在台中海線地區（清水、梧棲、大甲、大安、外埔）安排NTSO國立臺灣交響樂團、紙風車劇團、藝術卡車、美麗台灣3D行動電影院、Mr.yes小丑劇團、小青蛙劇團、好玩劇團、杯子劇團黑光幻妙劇、大開兒童歌舞劇等為期四個月的一系列精彩藝文表演。

蔡其昌說，他和王立任共同創辦幸福親子藝文季多年，今年開幕首演特別選在他一手創辦的海灣繪本館隆重登場，幸福親子藝文季是由他及王立任一同向民間募款創辦，今年更延長擴大為四個月，讓海線孩子能夠幸福滿滿。詳細的活動資訊將同步公告於蔡其昌粉絲專頁、海灣繪本館粉絲專頁。

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