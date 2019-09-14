台大創校第一號博士學位證書 擁有者是他…

2019-09-14 11:55

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學近日獲得來自遠方的珍貴禮物，台大創校以來的第一號博士學位證書！

日本富山大學副校長池田真行於7月下旬拜訪台大，副校長陳銘憲和圖書館館長陳光華、副國際長林璧鳳及農業經濟學系教授徐世勳代表歡迎，並進行兩校會晤，池田副校長帶來一份非常特別的禮物：其祖岳父於台北帝國大學時期取得之第一號博士學位證書。

根據台大8月校訊，日本富山大學池田的祖岳父牧高治（Takaji Maki）先生，出生於明治34年（1902年）7月17日，於昭和5年（1930年）4月4日，進入台北帝國大學（台大前身）理農學部生物學科就讀，專攻科目為昆蟲學，取得理學士卒業證書後，留校持續就讀研究所，進行有關昆蟲胸部肌肉形態的研究。

牧高治先生於昭和13年（1938年）9月7日獲頒台北帝國大學博士學位，為台大第壹號博士學位證書。在朱耀沂教授所著之《臺灣昆蟲學史話（1684~1945）》中，即曾述牧高治先生的論文是台北帝國大學首篇博士論文，台大校方表示，獲得其家屬贈送此學位證書，自是意義非凡。

池田副校長表示，祖岳父自大學時期就讀台北帝國大學直到完成博士學位，與台大及台灣有著深刻淵源，此次捐贈顯得格外有意義。

副校長陳銘憲代表台大接受捐贈並致贈感謝狀外，圖書館陳光華館長特別準備了其祖岳父於台北帝國大學就學時的個人學籍資料及成績單，作為致謝的回禮，證書原件已典藏於台大圖書館，並輸出複製本於校史館「出類拔粋：國立臺灣大學創校九十年從帝大到臺大創校特展」展出至9月30日，未來將規劃於校史館常設展長期展出。

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