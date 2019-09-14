花蓮青年住宅還有240戶待售 連假開放民眾實地賞屋

2019-09-14 11:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣7棟、809戶的青年安心成家住宅，以賣斷式出售700戶，截至目前住宅仍有240戶待售，縣政府放寬申請資格，9月9日起2次開賣，並開放4個週末假日供民眾實地賞屋，中秋連假首日吸引逾300名鄉親參觀。

花蓮青年住宅經過第一次申請、在符合資格遞補戶繳訂作業後，住宅戶數餘240戶，縣政府同步檢討「承購資格審查作業須知」並進行內容檢視，修正設籍花蓮10年及10年內不得移轉條件，已求完售目的，並於9月9日至10月9日間，開放第2次受理申請。

縣府建設處也利用中秋連假3日，開放樣品屋供民眾實地看屋，首日吸引超過300名鄉親參觀。建設處長鄧子榆說，在第2梯次開放申請期間，均會派人駐地樣品屋，中秋起至10月6日止，每週六、日上午9時至12時及下午2時至5時，將開放民眾賞屋，看屋地點位於新秀農會正門對面基地入口。

他說，縣府對於青年住宅完售具有高度信心，也再次呼籲並歡迎民眾可利用開放看屋期間，與家人親自參觀、瞭解房屋實際狀況，才不至於受過去錯誤訊息及傳聞誤導，接下來也將著手研擬後續繳款、抽籤及訂約等時程安排。

花蓮青年住宅2次申請申購條件，除年滿20歲至年滿45歲的中華民國國民，且戶籍須設籍花蓮縣並累計滿5年者，家庭成員（申請人、申請人的配偶、申請人戶籍內的直系卑親屬）還要均無自有住宅，才能提出申請。

位在新城鄉北埔地區、總計809戶的花蓮青年住宅，以賣斷式出售住宅600戶，每戶250萬元、店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16至17.5坪；其餘109戶保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。經第一次縣府開放申請購屋、符合條件者繳納訂金後，目前住宅區餘240戶待售。

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