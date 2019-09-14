買菜「換」冰箱要買要快 錯過機會要等明年

2019-09-14 11:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕趕快去「買菜」搶刮刮卡！台南市舉辦「台南傳統味．菜市歡樂送」市場促銷活動，滿百元送刮刮卡1張，已送出7台液晶電視、1台電冰箱，還有28台大獎等著幸運得主，活動到9月15日，中秋試手氣，要買要快。

這項活動大獎共有24台液晶電視、12台電冰箱要送給消費者，截至目前，已有東菜市、善化、關廟、玉井、永康、佳里中山、六甲等7處市場消費者獲得55吋液晶電視，學甲市場消費者獲得三門電冰箱。

對於有民眾反映某些攤商未主動給刮刮卡，質疑被「暗槓」？台南市場處說，活動是以有意願配合的攤商為主，攤位有活動貼紙供消費者辨識，但有時攤商可能會因忙碌而忘了發放刮刮卡，而且刮刮卡數量有限，贈完為止，建議民眾在消費前可先向攤商詢問是否還有刮刮卡可索取，另外市場處也會再加強對攤商宣導，請攤商確實發送，以遵守活動規則。

促銷活動自8月30日開跑，至明天最後機會，掀起「刮刮卡之亂」，許多民眾趁這波連假到菜市場大肆採購一番，買越多中獎機會也越多，所有中獎獎品需於9月20日前兌換完畢，逾期視同放棄。

舉辦促銷活動的市場包括虎尾寮市場、友愛市場、永康市場、東菜市市場、復興市場、新市市場、文華市場、仁德市場、水仙宮市場、本淵寮市場、和順市場、安平市場、新化市場、關廟市場、麻豆市三市場、麻豆市五市場、中營市場、後營市場、隆田市場、佳里中山市場、學甲市場、六甲市場、柳營市場、鹽水觀光美食城、西港市場、玉井市場、金華市場及善化市場等28處傳統市場。

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