高雄大雨特報！午後山區、嘉義以南防短暫雷陣雨

2019-09-14 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，由於對流雲系發展旺盛，今（14）日高雄地區有局部大雨發生的機率，氣象局今晨5時10分於高雄市發布大雨特報。

氣象局表示，今天清晨南部沿海由於環境風與陸風輻合，出現了一波明顯的雨勢，白天之後降雨有機會逐漸趨緩，各地大多以多雲到晴的天氣為主，基隆北海岸、大台北及東半部地區不定時會有局部短暫陣雨，午後各地山區及嘉義以南平地也有局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫在32至34度左右。

氣象局預估，週日、下週一（15日、16日）低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，北部及東北部地區有局部斷續降雨，花東及恆春半島亦偶有零星雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週五（17日至20日）低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨。

至於原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時減弱為一般性的低氣壓，未來將以低壓帶的形式逐漸接近台灣，後期低壓帶內仍不排除會有熱帶擾動再度發展起來，請多留意氣象局發布的最新資訊。

空氣品質方面，14日北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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