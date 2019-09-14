09/14 各報重點新聞一覽

2019-09-14 06:23

自由時報

又是國安理由 學者蔡金樹遭中國關逾1年

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因「危害國安」，被中國羈押廿二天才獲證實，引發各界關切；名嘴在政論節目爆料，「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席蔡金樹半年前遭中國羈押至今，原因也是「國安理由」。本報記者查證後發現，蔡從去年七月就被羈押，迄今已近一年兩個月、約四一九天，只知目前人平安，關在福州某看守所。

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被指與涉訟人不當往來17年 辭公懲會委員長 司院批傷害司法 石木欽反轟鬥爭

公務員懲戒委員會委員長石木欽被指和案件當事人不當接觸並已請辭。司法院昨天具體指陳，石從一九九七年七月二十二日到二○一四年六月二十日這十七年來，擔任最高法院法官、庭長、高等法院院長期間，與涉訟友人佳和集團負責人翁茂鍾不當往來、接受招待及提供法律意見，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象；石木欽否認違法，強調自己是鬥爭下犧牲品、個人清譽豈能受人指點，他會在司法院十七日召開人事審議委員會上力爭清白。

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美助台固邦交 彭斯將會索國總理

我南太友邦索羅門群島與我邦交近日頻頻生波，可能連帶影響美國印太區域利益。據了解，為協助台灣留住友邦，美國副總統彭斯可望利用九月十七日開始的聯合國大會期間與索國總理蘇嘉瓦瑞會面，雙方將觸及台索關係議題。

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聯合報

公懲會委員長石木欽涉不當往來 司法界痛批「太離譜」

公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出多次與案件當事人有不當往來、宴飲，因違反法官倫理請辭，民間司改會董事長林永頌對此直批「太諷刺、太離譜」，重挫司法形象；由法官組成的「法官改革司法連線」也發聲明表示譴責與遺憾，要求司法院除惡務盡，為年輕的法律人保留一點希望。

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韓今台中鐵人行…狂掃21宮廟 與盧秀燕合體

鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，參選總統箭在弦上，國、民兩黨也加緊部署。國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中展開「鐵人行」，一天內狂掃廿一間宮廟；蔡英文總統今晚將出席總統府國策顧問黃崑虎舉辦的音樂會，往年都參加的行政院前院長賴清德將缺席，「蔡賴會」破局也引發外界聯想。

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中國時報

日本有顧老假 家總力爭10年180天！勞動部9月18日討論 長照假有譜

婦女新知、家庭照顧者總會等連手在公共政策網路參與平台連署倡議應設立「長照假」，10年中至少應有180天，終獲勞動部回應，勞動部表示下周三（18日）將召開座談會討論。

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初選說一套 敗選做一套！國民黨粉專開槓 諷郭誓言太美

鴻海創辦人郭台銘前天退出國民黨，國民黨昨天也不客氣回擊，在官方臉書粉專貼出當初郭宣稱「支持初選勝出者」影片，指「原相信你不會離開黨，做出對黨不利的事，結果你給我退黨！」小編並譏諷「難道只是誓言太美」，正面開槓郭董！

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