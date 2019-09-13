尋回媽祖的古香路 促成老廟相隔一甲子的返鄉之旅

2019-09-13 22:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕雲林縣西螺福天宮「社口媽」信眾，早期以徒步行腳回嘉義縣朴子配天宮謁祖進香，社口媽文化薪傳協會近年尋回古香路，採「徒步探訪」，步行路程長達150公里；今年適逢八七水災60年，協會更促成朴子市龍水宮的池府王爺等神明，將相隔一甲子返鄉，回到原在六腳鄉三塊厝因水災毀壞的舊廟福安宮。

福天宮主委王廣鎮、社口媽文化薪傳協會企劃廖國棟及朴子市長吳品叡今天到位於朴子市天星新村的龍水宮討論徒步探訪事宜；廖國棟說，今年徒步探訪時間為10月10日至12日，信眾們將與社口媽從雲林西螺開始步行，行經虎尾、土庫、元長、大埤、北港到嘉義溪口、新港、六腳、朴子再返回，古香路如今不少路段已成田間小路，人煙罕至，見證過往歷史及當地水文、環境變化。

天星新村90歲長者吳水發說，當年他在三塊厝蓋屋成家，老廟福安宮非常興旺，信眾們在「過火」時，竟都未灑鹽降溫，且舊時醫療不發達，信眾常求神治病，而依神明指示煎藥時，曾見倒入一碗水，水滾煎藥完成後依然還是一碗，未因蒸發減少，頗為神奇。

吳水發說，舊時三塊厝就在朴子溪旁，溪水淺到人可直接走過，現天星新村聚落則是當地人種菜的菜園；1959年八七水災，三塊厝村落被沖毀全村逃難，遷移至原菜園後重新再起，並新建廟宇龍水宮，安座原福安宮的神明池府王爺、莊奶夫人等；王廣鎮說，長者的回憶，與舊文獻記載社口媽回配天宮謁祖進香時涉水渡溪相符，相當珍貴。

現今三塊厝僅剩竹林、泥地，常被稱為老池王廟的福安宮僅剩殘壁，王廣鎮、廖國棟力邀當地長者、居民與神明返回舊地，廟方已同意；吳品叡從小在天星新村長大，肯定社口媽年輕信眾尋回歷史的努力，也將協助徒步探訪在朴子市境內的活動事宜，促成兩地宗教交流更加興盛。

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