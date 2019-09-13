「東港迎王」中秋節揭序幕！迎請值年中軍府巡境七角頭

2019-09-13 22:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每3年1科的「東港迎王平安祭典」在正科年後的隔年，都會擇期迎請值年中軍府坐鎮，在今年稍早由東隆宮執事人員向溫府千歲擲筊請示後，決定在中秋節同天迎請值年中軍府上任，並由新科的溫府千歲及中軍府的下中街、下頭角轎班帶王駕巡境七角頭，悄悄揭起「東港迎王平安祭典」序幕。

「東港迎王平安祭典」位列國家重要民俗，今天迎請值年中軍府，大總理、七角頭副總理、東隆宮董監事會及立委莊瑞雄等都前來參與盛事，法師請神調來五營兵馬隨後為中軍府王令及十三尊班頭開光，奉茶後溫府千歲、中軍府巡境七角頭，最後再返回東隆宮安座，今天正好是中秋連假，許多轎班成員都返家，光是兩個角頭的轎班就有3、400人，隊伍浩浩蕩蕩場面盛大。

東隆宮表示，每科祭典落幕隔年都會恭請值年中軍府上任並巡視境內，中軍府安座代表神界已進入迎王平安祭典的準備階段，也可說是代天巡狩的千歲爺先鋒部隊前來視事、巡察境內區域、記錄信眾心願或還願事宜，確保迎王平安祭典能順利圓滿。

東隆宮執事人員說，恭奉於溫王爺神尊前方案桌的中軍府神龕，將於值年中軍府所定下的王船廠上樑日當天移駕王船廠坐鎮，接著還要決定王船尺寸及起造日期等等，雖然迎王才剛過，但今天的迎請值年中軍府，是在送王後時隔近1年由七角頭代表穿上代表色的服裝首度聚首，可說是揭開迎王的序幕。

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