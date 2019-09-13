被藍委控詐取暴利 節電公司駁：一審已勝訴

2019-09-13 22:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委沈智慧上週召開記者會指控，高雄台豪企業宣稱免工程費，只收節費金後一半金額，實則利用台電節電獎勵措施代辦送件獲取暴利。台豪企業透過律師發函表示，自己是依約為向沈智慧陳情的春雨公司辦理用電項目變更，春雨已在一審民事判決敗訴，先前也曾因散播相關訊息向台豪發函致歉，沈智慧及相關媒體不該損害該公司名譽，企圖影響司法判決。

台豪企業指出，2013年底春雨公司就公司過去電費繳費情形試算後，特別要求增列合約條款「不得擅自更改用電設備」，並要求若未達省電目標必須按比例賠償，過程中也曾數度收取差額賠償金達120多萬元，卻從2017年4月起拒絕依約付款，因此台豪提起訴訟，經高雄地院審理，今年6月已判決春雨敗訴，必須履行合約義務。

台豪表示，春雨敗訴後曾發函到「台灣螺絲工業同業公會」指稱台豪詐騙，事後又發道歉信致歉指：「雙方對合約認知有不同看法，這部分仍待法院認定，去函內容未經詳細審酌，在權責機關認定前，目前用語不當造成困擾謹致歉意」。

台豪表示，該公司是依約為春雨公司用電狀況專業試算及評估後，經春雨公司同意並簽約，並依約辦理用電項目變更事項，沈智慧未查明雙方合約的權利義務，以及春雨在一審民事判決敗訴等狀況，誣指該公司詐欺、詐騙等，是公然誹謗，企圖藉由輿論影響司法判決。

高雄地院判決指出，依約台豪企業沒有施作發電、電力傳輸、電力網路等設備的義務，因此無從認定其未履行合約義務而拒絕付款，加上台電高壓用戶均適用二階段式或三階段式時間電價，台電並未協助評估適用。

法官認為，台豪、春雨簽約期間已平均每年節省445萬元電費，確實和過去採取的計費方式相差甚巨，若無需專業判斷，只需臨櫃填寫申請變更計費方式，春雨簽約前不可能不察覺、不自己修改，足見確實需要一定專業判斷、評估後，才能知道何種計費方式有利。

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