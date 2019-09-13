把握明天好天氣出遊！秋老虎凶猛高溫上看35度

2019-09-13 20:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天是中秋連假第二天，天氣仍持續穩定，中央氣象局表示，各地多雲到晴且高溫，僅部分地區有短暫陣雨或局部短暫雷陣雨，不過後天起低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，北部及東半部容易有局部短暫陣雨，大部分地區則以多雲到晴為主，但午後雷陣雨的範圍也有擴大趨勢，提醒民眾注意。

氣象局指出，明天各地基本上還是偏穩定天氣，大多為晴到多雲，不過基隆北海岸、東北部及大台北東側可能有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後在嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

後天收假日天氣將開始略有改變，氣象局說，隨低壓帶開始北抬，台灣附近水氣增多，除了原本迎風面的基隆北海岸、東北部有局部斷續降雨，偶爾也會有較大雨勢，降雨範圍也會擴及到整個大台北地區，花東及恆春半島亦偶有零星雨，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

到了下週二天氣又更加不穩定，氣象局表示，台灣受到低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區雲量亦增多，午後易有雷陣雨。

整體氣溫方面，氣象局提到，明天到下週一各地屬於悶熱，西半部高溫可達32至35度，東半部約31至33度；下週二降雨較多後，部分地區會略微降溫，預計北部、東部高溫約30至32度，南部受影響較小，高溫都可維持在32度以上。

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