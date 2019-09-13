200元抵用券屏東竟沒有夜市適用 縣府：積極爭取中

2019-09-13 19:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕200元夜市抵用券下週一（16日）就要開始用，但是屏東縣至今還沒有夜市適用，讓消費者與業者很驚訝；屏東縣政府城郷處、交通旅遊處都說，正積極向經濟部中部辦公室反映基層意見，盼能放寬適用範圍，讓這項美意擴大效益。

配合16日起跑，經濟部目前持續增加適用夜市名單，但至今天（13日），最新版名單中並沒有屏東縣的夜市，令鄉親很意外，因為屏東縣從南到北都有知名夜市，像是屏東市民族觀光夜市、瑞光夜市，還有東港華僑市場、墾丁大街等，都是觀光客十分喜歡逛的夜市。

屏東縣政府城鄉發展處長李怡德表示，這項夜市抵用券的適用範圍，規定必須是經申請獲准成立的夜市，屏東縣只有瑞光夜市當初依據台灣省攤販管理規則申請核准成立；縣府之前已將瑞光夜市報給經濟部，但因為瑞光夜市還沒有將想參加抵用券的攤商名單提出，所以目前經濟部公布的名單上還沒有屏東縣的夜市業者。

交通旅遊處長黃國維也指出，有接獲旅遊業、攤商反映，認為屏縣沒有夜市適用很可惜，已經和城鄉處討論，並把基層意見反映到經濟部中部辦公室。

不過，也有夜市攤商指出，參加抵用券，有許多行政手續要處理，很麻煩、不方便，雖然有業者想加入，但是也有人並不想參加。

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