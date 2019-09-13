「很緊時要潤滑油」！ 小學生超狂日記讓網友驚呆

2019-09-13 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友童言童語常讓人會心一笑。一名女網友透露，男友在安親班上班，平常要批改小學生的日記和造句，但有些內容真的讓人既害羞又哭笑不得，例如「很緊時要潤滑油」、「深深吸上一口，身體便有放鬆的感覺」，讓她笑說「小朋友是老司機吧」。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，男友在某美語安親部門當工讀生，常常傳給她小朋友各種爆笑造句、週記，讓她看完一整天心情很好。從女網友PO出的照片可見，一名小朋友忘了加上標點符號，日記上的內容就變成「我上直笛老師」，甚至還有「要找老師借潤滑油」等讓人害羞的句子，也讓原PO笑說，「這小朋友是老司機吧哈哈」。

另外，有小學生在造句「只要...便...」時，卻寫出「只要深深的吸上一口，身體便有放鬆的感覺」，這也讓原PO覺得怪怪的，笑說「究竟吸了什麼，可以這麼放鬆？」

許多網友紛紛留言驚呼「有前途的小孩子們」、「帶他們一定很好玩！很有想法，用的詞也很廣」、「台灣國語直接出來了」、「小孩：是大麻，我加了大麻」、「現在的國小生已經進化了嗎」、「小孩真的惡魔，去兒科繞一圈就懂了」。

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