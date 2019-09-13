下月起台人赴俄聖彼得堡 也可用免費電子簽證

2019-09-13 16:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕俄羅斯政府昨在官方網站公告聖彼得堡入境簽證簡化政策適用國家，納入台灣，該政策自10月1日起實施。外交部今發布新聞稿表示，俄國此次將我國人納入俄國電子簽證擴大適用範圍至聖彼得堡市及列寧格勒州，將可大幅提升我國人赴俄羅斯商旅的便利性，盼未來俄國能將我國人以電子簽證赴俄國旅遊的範圍擴大適用至其他地區，以利台俄雙邊的商旅觀光往來。

在納入聖彼得堡及列寧格勒州前，免費電子簽證僅限於俄羅斯遠東地區和西部的加里寧格勒州（Kaliningrad）實施。此次俄國將台灣納入聖彼得堡入境簽證簡化政策適用國家，相關規範明定持有人最遲於出發前4天提出申請，簽證效期為30天，在效期內，持有人可在所申請適用地區停留不超過8天。

外交部今對此表示，新措施將能進一步促進台俄人民的觀光交流，外交部對此表示歡迎與肯定。由於我國人赴俄羅斯商旅多以歐俄的城市為主，且聖彼得堡市為我國人觀光熱點，此次將我國人納入俄國電子簽證擴大適用範圍至聖彼得堡市及列寧格勒州，將可大幅提升我國人赴俄羅斯商旅的便利性。

為促進雙邊關係發展，外交部去年9月6日宣布試辦俄國公民來台灣商旅14日免簽證措施。由於施行成效良好，俄國來台人數顯著增加，今年7月我政府宣布延長免簽措施，並增加停留天數至21天。對於我國放寬簽證措施，俄國政府則於今年6月將我國人納入符拉迪沃斯托克（舊稱海參崴）自由港免費電子簽證適用對象，使我國人赴訪俄國遠東8州與地區更便捷。俄羅斯政府於7月間再將台灣納入俄國加里寧格勒州的電子簽證適用對象。

外交部表示，在台俄簽證相互便利的帶動下，雙方人民往來均有顯著成長。自去年9月6日外交部宣布試辦俄國公民來台免簽措施後，本年1月至7月俄國來台人次已較去年同期成長96.6%，並促成兩家俄國航空公司開啟台俄直航班機；而今年我國赴俄羅斯的人數可望突破3萬人次，較去年成長近60%。

外交部說，盼未來俄國能將我國人以電子簽證赴俄國旅遊的範圍擴大適用至其他地區，以利台俄雙邊的商旅觀光往來。

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