鬆一口氣！30天蛋黃酥之亂落幕 1800元代購價對半砍

2019-09-13 15:30

〔記者湯世名／彰化報導〕鬆一口氣！中秋節送禮夯品彰化市不二坊蛋黃酥，從30天前起即每天大排長龍，代購民眾佔了高達7成，民眾漏夜排隊，最長排隊時間長達8小時，人龍長達300多公尺，昨天1盒15顆蛋黃酥代購價更飆漲高達1800元，不過今天中秋節價格驟降近半，排隊人潮僅剩20多人，有人只花5分鐘就從店家買到，心滿意足帶回家享用，不過當地居民對諸多亂象已忍無可忍，醞釀集體向店家抗爭。

每年都造成有如暴動之亂的彰化市不二坊蛋黃酥排隊人潮，今年從中元節過後即在店外開始湧現排隊人潮，30天前開始更是每天有人排隊到三更半夜，代購業者也如雨後春筍般出現，15天前起更是徹夜排隊，動輒排到長達8小時，人龍長達300多公尺，還因造成當地交通混亂引發地方居民怨聲載道，警方也常派員前往勸導。

昨天中秋節前夕，代購業者卯足全力在店外推銷1盒15顆、20顆的蛋黃酥，價格相當混亂，最高價飆漲到1盒15顆1800元，排隊人龍仍長達300多公尺，代購銷售達到最高峰。

今天中秋節，本報記者再度前往查看，昨天大排長龍景象已不復見，僅剩20多人在店家外排隊，且有人甚至5分鐘就花600元從店家買到1盒15顆的蛋黃酥，開心的說：「沒想到這麼快就買到了，實在很開心！」店外代購業者人數也大幅減少，有代購業者為趕緊將蛋黃酥賣出，喊出1盒只要1000甚至900元的超低價，比昨天動輒1800元天價驟降近半。

不二坊店家內已有店員開始展開清理，店內所剩的蛋黃酥數量也已不多，賣完為止，店家將從明天起到17日店休。

不過蛋黃酥之亂，亂了長達30天之久，當地居民也已忍無可忍，醞釀串聯集體向不二坊店家抗爭，有居民指責都是該家業者造成交通、噪音混亂，一定要改善。

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