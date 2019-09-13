中市爭取獲補助 「小黃公車」明年增5條

2019-09-13 14:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市交通局推動「小黃公車」鼓勵民眾免費預約搭乘計程車，滿足偏遠地區公共運輸需求，也解決當地公車不足問題，向中央爭取經費補助，日前獲交通部核定，預計明年新增5條小黃公車路線，來往於豐原、太平、霧峰等地區，提供更多元便利的交通運輸服務。

交通局長葉昭甫表示，目前台中市「小黃公車」共有2條路線，包括黃1路小黃公車（豐原-豐原球場）與黃2路「小黃公車」（東勢-埤頭里），這兩條路線主要行駛於豐原、東勢與石岡地區。

為擴大照顧偏遠地區居民交通權益，交通局規劃新增5條路線，包括朴子線、黃竹線、桐林線、舊正象鼻線、喀哩線，來往於豐原、太平、霧峰等地區，日前獲交通部公路總局核定，預計明年正式上路，將以服務年老長者、行動不便者外出就醫，以及學童通學需求為主，滿足偏鄉交通需求。

民進黨籍市議員張玉嬿表示，2016年11月在議會爭取小黃公車在台中市偏鄉替代公車，方便民眾搭乘，2017年4月豐原上路，節省市庫營運補貼支出效益顯著，現在進入第二階段，目標應該要求好，讓服務內容更升級。

她建議，偏鄉以老人居多，地方長輩外出就醫相當不便，應讓小黃串連社區長照關懷據點、廟埕，並通往市區醫院，補足公車無法抵達的最後一哩路，也應有特定路線夜間服務，提供及戶性的運輸服務，讓此貼心服務融入偏鄉需求。

交通局指出，公車式小黃以計程車替代公車提供服務，解決偏遠地區公車乘載率低，補貼效率不佳，公車行經路線受地理限制，無法滿足路線末端的旅運需求，將原有市區公車升級為以計程車提供服務。（15:36更新，增加議員張玉嬿說法）

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