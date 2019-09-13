澎湖國際海灣燈光節 新增「巨無霸月球」中秋驚喜

2019-09-13 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年中秋月亮特別圓！刻正展出的澎湖國際海灣燈光節，在西瀛虹橋旁設立12米高的「巨無霸月球」，搭配歌手演出，成為中秋節加碼彩蛋；而「隱匿之海」獲得「德國紅點品牌暨傳達設計大獎」及「布里斯本設計獎」提名入圍。

澎湖國家風景區管理處今年推動秋季旅遊，燈光節提前至8月17日開燈延燒至11月2日，中秋節安排不一樣的燈光驚喜呈現在活動內，著名的西瀛虹橋彩虹橋，12米大的「月球」突然出現引民眾佇足，這也是澎管處燈光節加碼的彩蛋，要讓遊客驚喜在澎湖過中秋，留下深刻印象。

另外中秋假期燈飾展演「隱匿之海」由太陽劇團舞者張逸軍老師演繹月圓之時，龍王降臨澎湖的王者氣息，現場舞台表演更是邀請到國台語重量級卡司台語歌王沈文程、純愛教主郭靜演唱經典好歌，還有潘王子潘裕文、尖叫女王曹雅雯等表演團體，讓遊客有美好的夜晚。

另外今年燈光裝置藝術「隱匿之海」，分別榮獲「德國紅點品牌暨傳達設計大獎」及入圍「布里斯本設計獎」的殊榮。「隱匿之海」是由台灣音樂劇大老陳明章老師、光影藝術家山米老師、國際太陽馬戲團前首席舞者張逸軍老師及其帶領的舞團，共同演繹一場傳奇劇目。而其裝置材質為塑膠膠片，當風一吹就會隨之擺動，猶如海浪一般，但隨即發現這是塑膠，提醒著我們對於海洋環境的保育刻不容緩，亦是光影藝術家山米老師想透過此作品表達的意境。

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