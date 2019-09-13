大吃烤肉月餅GG了 中醫師營養師教你聰明吃

2019-09-13 13:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋連假開始，民眾大吃烤肉、月餅、柚子，恐引發腸胃不適、呼吸道症狀等問題，中醫師李艾玲說，月餅高油高糖增加三高症狀，也常造成胃食道逆流，烤肉過焦或不熟也易引起腸胃炎，烤肉造成PM2.5空汙，會加重患者咳嗽、氣喘加重，提醒過節飲食小撇步，並提供中藥消食茶飲，可搭配月餅及烤肉食用。

中國醫藥大學附設醫院中醫師李艾玲說，月餅的熱量至少300大卡，熱量驚人， 且月餅高油高糖，攝取過量容易有高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、心血管疾病等風險，偏甜油膩的口味不易消化，常造成胃食道逆流的症狀，中醫治療使用消食導滯、健脾和胃。

烤肉除了太過油膩，常因炭火的火候控制不佳，食物過焦或不熟，造成腸胃炎，還有烤肉炭火空汙易引發呼吸道疾病，臨床上常遇到原本就有氣喘或呼吸道敏感的患者，經過中秋烤肉後，因為咳嗽、氣喘加重而就診治療。此類患者常須以清熱除痰、益氣化瘀的藥物治療，可迅速緩解症狀，降低反覆發作的機率。

李艾玲建議中秋吃月餅要分享，可將一顆月餅切成多份與他人分享、交換不同口味，在總量不變的情況下，既可吃到不同風味的月餅，又不會大幅增加熱量。

烤肉改用瓦斯烤爐烤肉，一方面可避免烤肉滲出的油脂滴到燃燒中的木炭，進而產生空氣汙染的風險，對於火候的掌握度也比木炭爐好，避免食材烤焦或不熟，另外應選用適當的食材，肉類宜選用海鮮或白肉，搭配多樣的蔬菜，如青椒、玉米、香菇、金針菇、筊白筍、玉米筍等，較不易造成身體負擔。

李艾玲也提供搭配中藥消食茶飲：陳皮2錢、炒麥芽2錢、薑半夏1錢、茯苓1錢、生甘草5分，以800毫升水煮作茶飲，有助消化、解油膩的功效，可搭配月餅及烤肉食用，並避免暴飲暴食及適量的運動

台中醫院營養師朱美慈也說，一顆乒乓球大的蛋黃酥或綠豆椪糕點，平均熱量約250大卡左右，一顆蛋黃酥約有半碗飯再加上2.5茶匙的油，建議吃蛋黃酥至少要配上半碗水煮青菜，一份拳頭大的水果以及低脂的豆魚蛋肉類，不要忘記搭配早晚一杯奶。

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