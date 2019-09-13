太魯閣砂卡礑步道 中秋後分階段封閉改善

2019-09-13 12:16

［記者王峻祺／花蓮報導］全長4.1公里的太魯閣國家公園砂卡礑步道，歷經多次災修工程，前年正式開放全線通行至「三間屋」，由於步道親民又鄰近閣口，每日吸引逾千名遊客朝聖，但因部分路段路面崎嶇，太魯閣國家公園管理處預計9月中旬投入改善，將分階段封閉管制至11月初。

知名砂卡礑步道自2014年起，因連年受到風災影響，步道中段地基嚴重流失，原僅開放遊客步行至五間屋後折返，歷經3年災修工程才終於開放遊客通行全線，可倚傍砂卡礑溪而行，在溪水流路中，一窺峻秀峽谷。

太管處副處長張登文說，砂卡礑是太魯閣熱門步道之一，因往返只要4至6小時，許多遊客入園後的首站行程，多半先行選擇體驗砂卡礑，短短4.1公里，可途經過去多個原住民聚落，沿途也多是美麗的岩石褶皺，兼具景觀生態與人文之美。

他說，由於步道部分路段地基流失，今年重新投入改善砂卡礑步道路面及排水設施，施工日期為9月16日至11月1日，並考量路幅狹窄，恐影響遊客的遊憩安全，將依施工日期採部分封閉及全線封閉措施，國慶連假則不施工。

太管處表示，9月16日至22日僅開放步道口至0.5公里處，23日後至10月9日全線封閉，10月10日至13日因國慶連假不施工、開放全線通行，10月14日至11月1日則全線封閉。因顧及工程恐受天候影響改變施工期程，步道重新開放時間將另行公告。

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