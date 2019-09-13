台灣最美畫面！女騎士車禍跌坐烈日下 路過民眾熱心撐傘

2019-09-13 12:06

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕溫馨！基隆市暖暖區過港路今天上午發生一起事故，女騎士摔倒跌坐路旁，膝蓋、小腿受傷，無法站立；由於艷陽高照，2名路人見狀，熱心替女騎士打傘；對面候車乘客拍下畫面上傳網路，網友留言大讚：「台灣最美的畫面！」

今天上午10時許，基隆市暖暖區過港路172號前，一輛銀白色轎車與機車發生碰撞；事故後，轎車駕駛座車門凹陷，女騎士的機車倒在一旁，女駕駛因摔傷腿部，膝蓋、小腿受傷，無法站立。

由於轎車打橫佔去一個車道，男汽車駕駛連忙在車旁疏導車流，等警方、與救護車趕來救援。

今天雖是中秋節，但基隆一早艷陽高照，氣候炎熱；有2名熱心男子突然現身，各撐一把傘，替跌坐在地的女騎士遮擋烈日，兩人直挺挺站在路旁；由於氣溫炎熱，其中一人索性脫去上衣，等到救護車來將女騎士送醫，才結束替女騎士打傘的任務。

站在對面公車亭候車的乘客見狀後，把這一幕拍下上傳網路，許多網友看到畫面，紛紛留言：「真是台灣最美的畫面」、「好帥的男人」、「台灣是最有人情味的地方」、「車禍見真情！」

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