開發橋頭科學園區 立委邀中央地方協調推動

2019-09-13 11:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕行政院在4月時正式宣布將推動開發橋頭科學園區，未來每年可以創造1800億元產值，並提供超過1萬1千個優質就業機會，但因園區用地徵收、聯外道路、環評等工作需要中央地方攜手，為有效縮短工作時程，立委劉世芳和邱志偉邀集相關部會協調，確認各項工作能順利推展，讓橋頭科學園區能即早開始招商。

20多年前，高雄市區土地開發越來越密集，因此選定北高雄橋頭這塊廣闊的未開發土地，採分期開發模式做為新市鎮區域，目前已完成高雄新市鎮第一期住宅、商業區開發案，隨後第二期開發案由行政院通過可行性評估，預計在2025年前設置橋頭科學園區，引進最熱門的半導體、智慧醫療器材等產業，並且和周邊城鎮的科技園區串連成帶狀的科技重鎮。

科技部表示，科學園區可行性評估、籌設計畫及環境影響評估等三項作業中，其中可行性評估已通過，籌設計畫已在9月9日審議通過，已提報行政院核定，接下來就會進到環評的階段。

內政部營建署指出，「高雄新市鎮第一期發展區」主體基礎工程已大致完成，區段徵收審議已提報本部，都市變更計畫則預計今年10月份提報都審會審議，同步進行開發費用的籌措，整體開發成本預估339億元。

邱志偉會後決議，在環境影響評估方面，請科技部務必推動縮短園區環評時程，一階環評謀求簡化，二階環評預先備妥完善資料，依法定程序儘量加速環評作業；其次，在聯外交通方面，南北向聯外道路已依既定計畫推動中，至於園區東西向道路 ，請營建署及市政府共同協助闢建。

高市府交通局則務必全力推動闢建「岡山第二交流道」，並在提報交通部的補充說明中納入未來本園區興設後增加車流量之預應，與交通部密切聯繫，針對10月份交通部的審查會議做最完善的準備。

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