遊子免嘆天涯共明月 高市9/18成立北漂返鄉就業服務專台

2019-09-13 10:59

〔記者黃建華／高雄報導〕繼跨縣市辦理北漂返鄉徵才活動後，高市勞工局在今天中秋節宣布，將於9月18日正式成立北漂返鄉就業服務專台，提供一站三效客製化的服務，期盼讓在外遊子返鄉就業，不再空嘆天涯共明月。

局長王秋冬指出，勞工局9月18日起在澄清服務中心一樓成立的服務專台，以單一窗口提供就業、徵才、學習訓練等三效客製化一案到底的服務，以就業端而言，初期將鎖定中高階職缺資訊，提供主動履歷諮詢，並媒合有徵才需求的企業，相對地，對願意提供北漂返鄉職缺的企業，也將主動推介給就業端，並視雙方需求，規劃專案徵才面試活動，或進一步配合辦理所需的職業訓練或學習課程，及提供就業津貼、租屋補助、創業、生育、托育津貼、長照服務、農業補助等各項市府相關資源，這就是成立專站服務的運作模式。

他進一步說明，我們鼓勵青年朋友勇敢追夢，若是為了施展理想抱負，想對社會國家甚至整個環境有所貢獻，不論北漂或到世界的任何角落，都是社會國家及人民之福，我們也將深感榮耀。但若因找不到好的就業環境或機會，而不得不離鄉背井北漂就業，在每年的中秋節都要大費周章舟車勞頓返鄉團圓，或者只能感嘆「別後唯所思，天涯共明月」，這是我們所需要努力解決的問題，也是韓市長念茲在茲的施政初衷，「北漂返鄉就業服務台」將於9月18日正式啟動，取其諧音「就業吧，就要發」，也呼應落實韓市長在地就業，高雄發大財的政策，歡迎電洽專責就業服務員：07-7330823 #308溫小姐。

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