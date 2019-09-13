到幼兒園接3歲女兒卻不見蹤影 家長怒控校安漏洞

2019-09-13 07:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區正義國小附設幼兒園家長，向本報投訴指出，10日下午到幼兒園接女兒時，教師才發現女兒不在集合放學的走廊區域，他緊張地在校園各角落找尋約半小時後，接獲警方通知，有熱心民眾發現女兒在路邊嚎啕大哭，帶她到派出所。家長不滿校方讓才3歲的孩子在還沒放學的時間，獨自跑出校外，質疑校園安全出現漏洞。

正義國小校長朱富榮坦言教師和警衛都有疏失，會加強幼兒園大門以及小學大門門禁，並檢討家長接送動線。

朱富榮說，幼兒園大門在大智街，小學的大門則在信義西街，監視器畫面顯示女童從幼兒園穿過小學校園，從小學大門走出去，推測是女童阿嬤平常帶她上學的路徑，最後也拍到女童被熱心民眾在正義北路載去派出所的畫面。

家長不滿表示，幼兒園4點放學，他提早到3時40分準備接孩子，為何國小大門旁警衛，會讓孩子在放學時間前，獨自走出大門？而他焦急地希望校方調閱監視器協助，校方竟以「申請要按程序來」為由拒絕，幸好女兒被熱心民眾帶到派出所，否則後果不堪設想。

家長也說，11日的檢討會議上，除了不斷道歉的教師，感受不到校方的道歉誠意。

朱富榮表示，當時家長因緊張，沒講清楚為了找小孩而要求調閱監視器，後來知道孩子不見後，校方立刻調閱影像，也提供家長檢視，但礙於肖像權，才無法提供原檔。

朱富榮澄清，10日當天立即通報校安事件，也召開調查小組會議，請教師、警衛等共同釐清事件始末，將於一周內做出檢討報告，積極處理。

新北市政府教育局幼兒教育科科長廖曼雲表示，已要求校方檢討幼兒園以及小學放學動線，後續也依教師考核辦法處理。日後放學時間，幼生必須在班內等待家長接回，不再將幼生整班帶到走廊，以策安全。

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