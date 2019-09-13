中秋各地好天氣！迎風面有短暫雨 週日苗栗以北變天

2019-09-13 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）各地大多為多雲到晴的天氣，各地高溫約32至34度。至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，但路徑變數仍大。

氣象局表示，今天各地大多仍可以維持多雲到晴的天氣，只有在迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島零星陣雨，由於太平洋高壓勢力略減弱，午後嘉義以南地區及其他各地山區有短暫雷陣雨，請留意短時強降雨。溫度方面，各地高溫約32到34度。

氣象局預估，週六（14日）天氣仍較穩定，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部、零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部沿海也有零星降雨。

週日、下週一（15日、16日）隨著菲律賓東方海面的低壓帶北抬，台灣附近水氣增多，除東半部仍易有局部短暫陣雨外，北部降雨的區域也會從大台北山區擴及至苗栗以北的山區及平地，其他地區雖仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨的範圍也有擴大趨勢。

空氣品質方面，13日北部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 35 30 - 38 31 - 37 27 - 35

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