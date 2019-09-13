09/13 各報重點新聞一覽

2019-09-13 06:11

自由時報

郭台銘退黨「做一件對的事」

就在國民黨前主席連戰領銜三十一位大老連署刊登廣告呼籲韓國瑜和郭台銘真心合作的昨天，鴻海創辦人郭台銘宣布退黨。郭並委託幕僚下午前往中國國民黨黨部代辦退黨程序，提交郭親筆所寫的兩頁退黨聲明。他在聲明中表示，「在情感上，無法繼續與國民黨並肩作戰，感到有些惆悵，但在理智上，我知道我正在做一件對的事，一件將翻轉中華民國命運的大事」。

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住長照機構 最高年補助6萬

衛福部積極規劃「長照2.0升級版」，衛福部長陳時中昨公布住宿式服務機構使用者補助方案，只要符合排富、未接受其他政府補助，且一年入住相關機構滿九十天以上等條件，即可獲得一年最高六萬元補助，今年總經費二十九．一九億，預估約五．一六萬人受惠。

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破地下兵工廠 警匪駁火百發

新竹「風飛沙幫」份子謝國棟，涉嫌在新竹縣新埔鎮義民廟附近的鐵皮屋開設地下兵工廠，刑事局與桃園市警方昨凌晨攻堅，與謝嫌等三名歹徒相互開火近百槍，過程中桃市警保安大隊小隊長陳風烈遭歹徒的子彈碎片擊中頸部，差點傷及咽喉，事後直呼：「好險！」對峙約三十分鐘後謝嫌棄械投降，現場起出八把長短槍、子彈一百二十三發，火力驚人。

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聯合報

郭台銘退黨 國民黨開砲「黨哪一點對不起你？」

國民黨卅一位大老昨天聯名刊登廣告，對鴻海創辦人郭台銘發出最後呼籲，郭台銘則以宣布退出國民黨做出回應。郭台銘在退黨聲明中批評，國民黨不該成為個人利益及權力分贓的平台，經數月來的初選過程與國民黨互動，深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重，決定退出國民黨。

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司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待等行為，已自行請辭公懲會委員長一職，司法院十七日將召開人事審議委員會討論他及其他法官涉及的不當行為。

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中國時報

月圓人不圓！郭台銘造反國民黨

中秋造反！國民黨前主席連戰等31位黨內同志昨登報籲團結，鴻海集團創辦人郭台銘立即打臉回敬，昨上午由幕僚宣布退黨，炮打國民黨被守舊、迂腐中常委把持，這群人視個人利益高於一切，下午火速派幕僚赴黨部退還黨證、榮譽狀、親筆簽名聲明，正式向國民黨開戰。

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舉頭三尺有神明！村長嗆黑韓名嘴 敢不敢發誓沒拿錢

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選總統後，媒體黑韓消息不斷，日前新北造勢活動台上，韓直指「絕大多數都是拿黑錢的電視名嘴」，旺旺集團董事長蔡衍明日前透過影片質疑，黑韓名嘴是否拿錢說人壞話，盼名嘴摸著良心對天發誓以示清白。

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鴻海創辦人郭台銘親寫退黨聲明。（郭台銘辦公室提供）

住宿式服務機構 使用者補助方案

新竹「風飛沙幫」謝國棟涉開地下兵工廠，警方破獲改造長槍2把、改造手槍5把、捷克製CZ75制式手槍1把，及大批改造工具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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