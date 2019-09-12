中秋前一夜高鐵返鄉潮 學生、議員快閃表演迎鄉親

2019-09-12 21:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天開始是中秋連假，今天晚上高鐵嘉義站湧現返鄉人潮，水上國中管樂班學生晚上在嘉義站進行快閃演出，苦練爵士鼓的嘉義縣議員林緗亭也加入演出，許多返鄉旅客看到演出，停下腳步欣賞、鼓掌，或用手機拍照，直說「好有返鄉氣氛！」

水上國中校長洪文祥說，學校10年前設立音樂藝術才能班，管樂班提供藝術才能優異學生適性發展的機會，多次獲得嘉義縣管樂比賽國中組優等， 103學年度代表嘉義縣參加全國管樂南區組決賽獲得優等。

洪文祥說，學校成立「管樂班家長後援會」將家長帶入學校參與活動，積極尋找學生表演舞台，讓學生培養自信心，前年國慶連假在嘉義高鐵站舉辦快閃活動，頗獲家長及旅客好評，去年中秋連假也舉辦演出。

今天晚上水上國中學生到高鐵嘉義站快閃，正在學爵士鼓的林緗亭也加入，與學生共同表演「夜來香」及「童話」兩首樂曲，也很感謝「鼓聲影音工作室」羅賓冠老師更出動40萬元爵士鼓共襄盛舉。

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