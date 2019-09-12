竹北18日徵才活動 近300個中高齡職缺

2019-09-12 23:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中高齡人力資源運用日漸獲得重視，企業雇主紛紛搶攻「高年級」人才市場，18日在勞動部竹北就業中心舉辦的徵才活動，863個工作機會中就有近300個中高齡職缺，部份工程師職缺薪資更達50K，歡迎求職及轉職朋友把握機會踴躍參加。

這場「青銀並行 共創雙贏徵才活動」，18日上午10時到下午2點在勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心3樓舉辦，共計20家廠商提供863個工作機會，包括力成科技、宜特科技等10家科技業；傳產業有台一國際、聯發紡織等8家，服務業則有喜來登大飯店、萊爾富等2家廠商參加。

竹北就業中心主任劉文菁表示，因應我國人口結構少子化及高齡化發展趨勢，對於如何活化及運用中高齡及高齡者勞動力是政府刻不容緩的重點工作之一。

特別的是，打破刻板印象中高齡朋友重返職場只能擔任服務業的工作，不少製造業廠商認為「高年級生」穩定度高、具責任感、協調能力強，與團隊合作的默契佳，能有效提升工作績效，所以願意提供工作機會，如矽格公司、宜特科技這次開出工程師職缺，薪資可達50K，充分體現企業願意以好的薪資僱用有經驗人才，希望透過母雞帶小雞的青銀共融方式，更能激勵、支持、分享、傳承與凝聚企業向心力。

此外，劉文菁說，政府對失業的中高齡者有相關失業給付、對在職中高齡者或高齡者有職務再設計補助、對雇主聘用中高齡勞工也有獎助辦法，民眾如有相關就業需求，可向各地就業中心詢問。

活動詳情可上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw），或電洽竹北就業中心03-5542564#3219陳小姐。查詢最新徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上臺灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署、賈桃樂（JobTaole）臉書粉絲團或24小時免付費專線0800-777-888洽詢。

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