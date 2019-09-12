阿伯抽菸近60年 喘、咳、痰原來是肺阻塞

2019-09-12 22:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕74歲的張阿伯抽菸近60年，每天抽上1、2包，5年前開始咳嗽有痰，並不在意，後來爬樓梯胸悶、呼吸困難，半夜咳喘到無法入睡，經常感冒就引發肺炎，檢查發現罹患肺阻塞（COPD），經氣管擴張劑治療、呼吸訓練、每天走路2小時，終於不再喘個不停，能好好睡覺、也常與家人、朋友出遊。

台中榮總呼吸法療科主任詹明澄指出，肺阻塞主要症狀是咳、喘、痰，主因是抽菸，造成呼吸道慢性發炎、狹窄、阻塞，國人40歲以上人口盛行率高達6.1%，一旦急性發作，甚至會肺衰竭、插管、死亡，是國人十大死因第7名。

詹明澄說，肺阻塞有3高2低，盛行率高達6%～10%，急性發作後1年的死亡率22%、高共病率50%包括肺癌、中風、心肌梗塞等腦心血管問題，且低診斷率和遵循率，且8成以上都是吸菸造成，肺阻塞患者一旦感染、或是空污，吸到刺激物就容易急性發作，不可大意。

中榮胸腔內科張基晟指出，肺阻塞的早期表徵如咳嗽有痰、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，且病人多半在40歲後才逐漸出現症狀，往往被歸因於老化所致，甚至多數人走沒兩步，爬沒三階就喘不停，提醒民眾若症狀持續3個月以上，就應該提高警覺，及早就醫。

張阿伯以前喜歡騎腳踏車到處串門子，或帶孫子外出散步，出現咳、痰、喘，一活動就容易喘、體力變差，愈來愈少出門，家人都擔心會不會得憂鬱症，後來檢查確診是肺阻塞，開始接受治療，3年前胸部X光發現有白點，嚇得以為是肺癌也趕緊戒菸，後來確認只是結節，也不敢抽菸，每天早上都走上2小時共萬步來運動，體力也逐漸變好。

詹明澄說，肺阻塞的治療以緩解症狀、預防急性惡化，活動力也會跟著變好，輕度肺阻塞病人以單方支氣管擴張劑為主，中重度肺阻塞病人則以複方支氣管擴張劑治療。如反覆急性發作，則建議加上第三項藥物-吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。

中榮院長許惠恒、副院長張繼森也帶領舉辦肺功能篩檢活動，在醫院設置肺阻塞衛教階梯，詹明澄提醒，可自己做階梯測式，如果無法1分鐘爬30階約2層樓的樓梯，合併有喘咳痰和抽菸史，就要就醫檢查。

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