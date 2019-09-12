台中大安區 又多上千人喝自來水

2019-09-12 21:40

〔記者張軒哲／台中報導〕重視偏鄉用水！台中市大安區居民過去長期使用地下水，近四年來，經立法院副院長蔡其昌多次向水利署、台中市府爭取自來水延管工程，今日於龜殼里舉行通水典禮。本次延管工程總經費6200萬元，受益戶數495戶、人數達上千人。大安區自來水普及率由2014年底45.16%，提升至今年72.26%，大幅提升27.1%，讓更多大安區居民可飲用到安全、健康的自來水。

蔡其昌爭取延管 龜殼里通水

蔡其昌表示，喝乾淨、健康的水是國民的基本權益，過去努力爭取大安地區的每一個村里都有自來水，又達成了一個新的里程碑，龜殼里自來水終於通水了，目前大安自來水普及率達72.26%，這次總共爭取了6200萬元，讓龜殼里多數的里民開始有自來水可用，也鼓勵尚未申裝的里民把握此次全額補助施工費用（不含路修費）的難得機會，安心享用安全、健康的自來水源。

龜殼里里長洪正義表示，大安區過去因地下水源豐沛，當地居民長年習慣使用地下水，惟近年來工商發展後環境污染日益嚴重，民眾健康意識逐漸抬頭，遂與當地數名里長聯合向蔡其昌服務團隊反應當地用水情形，很開心終於通水了。

台灣自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，「大安區龜殼里延管工程」，核定受益戶是495戶、人數更高達上千人。工程完成後使大安區龜殼里當地的自來水普及率大大提升，由2017年底的15.4%大幅提升至69.24%。後續將由台中市政府進場辦理AC路面修復，以維護用路人安全；另外，本工程所埋設自來水管線多數係採球狀石墨延性鑄鐵管，其材質相較以往塑膠管來得堅韌，耐用年限達40年之久，可大幅降低漏水搶修頻率，提供量足、質優之供水品質。

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