雲林創生獲1.8億元挹注 縣務會議移師台灣鯛生態園區

2019-09-12 21:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣務會議今天下午移師口湖台灣鯛生態園區擴大舉辦，現場宣布雲林創生獲國發基金1.8億元挹注，推動智能養殖、社區升級，盼透過企業投資與科技導入，帶動口湖當地經濟發展與人口回流。

雲林擴大縣務會議今天下午由雲林縣長張麗善率隊參觀台灣鯛生態園區，除雲林創生計畫專題報告，另將針對元旦升旗、流浪犬絕育、鄉鎮市人口分析等進行討論，各鄉鎮市長也都熱烈參與。

張麗善表示，雲林縣府領先全國各縣市率先成立地方創生專案辦公室，作為資源整合平臺，並跨局處、跨地域、跨部門成立輔導團，今天參觀的台灣鯛生態創意園區，透過縣府全力協助，包括土地法規的鬆綁，協助推動科技智能養殖技術等，獲國發基金1.8億元挹注，讓業者減少成本增加收益，提昇養殖產業競爭力。

台灣鯛生態創意園區負責人王益豐表示，園區以智能光電養殖台灣鯛，利用高科技控溫、自動投餌、投藥，以太陽能板為屋頂，高科技智能技術有效循環利用魚糞尿，降低飼養需水量，不超抽地下水，且更容易控制養殖溫度，提高魚隻存活率，達到環保無碳養殖，特別感謝地方創生計畫支持，可望帶動經濟發展與人口回流。

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