嘉義虱目魚嘉年華10/6登場 千人饗宴還能聽音樂會

2019-09-12 20:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮是台灣虱目魚重要產地，嘉義縣府將於10月6日在布袋鎮新塭舉行虱目魚嘉年華，活動有有新塭滯洪池池中廣場舉辦的「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」，還有「漁村體驗」及「虱王爭霸」等活動，民眾可在滯洪池中廣場品嚐虱目魚料理，欣賞星空與音樂會。

嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、嘉義縣議員蔡瑋傑等今天在縣府行銷虱目魚嘉年華，與廚師現場製作虱目魚捲，秀出各項料理；翁章梁表示，嘉義縣是全國虱目魚大本營，養殖面積約2361公頃，年產量約8500噸，產值7億元，更是虱目魚集散地，全國有6成以上虱目魚從嘉義出口，新塭一帶養殖的虱目魚是鹹水養殖的，無土味、肉質甜美細緻。

千人饗宴以新塭地區新鮮虱目魚為食材，搭配布袋白蝦、好美寮蛤蜊及民雄鳳梨，由在地料理達人現場製作10道特色風味餐，菜色有海鮮拼盤（鹽酥虱目魚背、虱目魚香腸、虱目魚捲、泰式酥炸花枝丸）、紅燒虱目魚羮、破布子蒸虱目魚、蒲燒魚肚米糕、紹興醉蝦、五味香炒魚皮、虱目魚牛奶鍋、蛤蠣燴絲瓜、三杯魚肚、鳳梨冰沙。

活動上午有嘉義縣布袋漁產生產合作社主辦「虱王爭霸」活動（新塭運動公園），每年活動約有200組養殖業者及產銷班參加美味競賽，由評審團選拔出7名「最好吃」的虱目魚，（冠軍魚1名、優勝魚6名），還有民眾魚丸DIY比賽、快刀手表演賽、創意料理示範、特色料理品嚐，及優質虱目魚產品展售等活動。

70位「漁村體驗」的全日活動，行程包括參與虱王爭霸活動、虱目魚丸DIY、品嚐風味海產粥、走訪好美里3D彩繪村、高跟鞋教堂及布袋觀光漁市等景點，晚間參加千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂，漁村體驗團的內容相當豐富。

千人虱目魚宴席開120桌，成本每桌3500元，縣府以每桌2500元價格提供民眾嚐鮮，名額有限，活動詳情可上嘉義縣政府網站活動看板（http://www.cyhg.gov.tw）、「思慕在嘉」FB粉絲團專頁（https://goo.gl/yLkmWd）瀏覽，或洽詢報名專線06-3037981。

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