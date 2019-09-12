北市新增1例境外移入德國麻疹 可傳染期出入信義區3餐廳

2019-09-12 18:08

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市今天新增1例境外移入德國麻疹確定病例，個案8月下旬曾至香港旅遊，9月4日發燒、就醫經通報檢驗於9月12日確診，個案目前居家隔離中。台北市衛生局表示，個案曾於8月底、9月初在信義區活動。

衛生局表示，本次新增的德國麻疹個案經疫情調查個案無相關疫苗接種史，個案8月下旬曾至香港旅遊，研判在香港感染。個案9月4日發燒、7日出疹，就醫經通報檢驗於9月12日確診，目前居家隔離中。衛生局疾病管制科科長余燦華表示，個案曾接觸過親友與同住者共8人，目前親友並無相關症狀。

個案曾於9月9日、10日至醫院就醫，9日就醫時共接觸25位醫護人員，目前已針對醫護人員進行防護、監測。個案在10日就醫時則直接被送進急診負壓區，區域內壓力較低，有助防治空氣、飛沫傳染，接觸的相關醫護人員並無症狀，衛生局會持續監測。

衛生局也列出個案近期的活動地點，個案曾於8月31日晚間8點至9點在台北市信義區忠孝東路五段的牛排館用餐；9月2日中午12點15分至13點30分於台北市信義區松隆路海產店用餐；9月3日中午12點至13點台北市信義區信義路四段的餐廳用餐。

民眾若曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理21天，如果出現發燒、頭頸部淋巴結腫大、關節痛、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局或至北市12區健康服務中心安排就醫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法