苗縣食農體驗小旅行 休閒兼拚攝影獎金

2019-09-12 20:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣十大休閒農業區，9月到11月將舉辦10場次的食農體驗小旅行，每場限量60到80席，今天舉行啟動記者會，除DIY體驗、田野饗宴，並將舉辦「食農遊苗栗 留影存記憶」攝影競賽，另搭配觀光局擴大暖冬遊補助提供各項優惠措施，邀請遊客走訪星級農村亮點，感受清新鄉味。

苗縣府農業處指出，苗栗縣休閒農業區參加全國評鑑，三義雙潭和大湖薑麻園休閒農業區榮獲「卓越獎」最高榮譽，另有6個休閒農業區獲頒模範獎或茁壯獎，成績亮麗居全國之冠。

苗縣府為行銷苗縣休閒農業區農業特色及推廣食農教育，9月27日至11月29日推出10場次食農體驗小旅行，即日起至12月31日止也舉辦「食農遊苗栗、留影存記憶」攝影競賽，歡迎遊客旅行苗栗，也能用鏡頭捕捉農村產業文化、風景及節慶動人的影像，優勝1名（獎金3萬元）、優等5名（獎金各1萬元）、佳作10名（獎金各3000元）。

十大休閒區今天在會場設展攤展示各式農特產與文創品，縣長徐耀昌等人逐一推薦各休閒農業區豐富的自然及人文資源，以及特色伴手禮及有趣的農事體驗，是秋冬旅遊首選，非常適合全家大小前來遊玩體驗。

食農體驗小旅行將於9月27日由三義雙潭田野饗宴打頭陣，每人活動費用不到千元，加購住宿除了享有折扣，還可聆賞客家音樂饗宴；縣內另有7處休區並享有指定住宿優惠，可搭配交通部觀光局推出的「擴大暖冬遊補助」，折抵住宿1千元，讓遊程更超值。相關訊息可電洽：04-22243622、旅讀台灣發展促進會。

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