陳菊當一日志工 為基隆長者打菜

2019-09-12 19:07

〔記者俞肇福／基隆報導〕總統府秘書長陳菊今天到基隆連趕兩場，中正區「平寮社區發展協會」、暖暖區「過港社區發展協會」關懷訪視，陳菊擔任一日志工，親切為長輩服務打菜，一起共餐；陳菊表示，蔡英文總統非常重視，一年用超過400億元在照顧老人，肯定基隆政府落實老人福利政策，在公私協力推動長照及社區照顧關懷據點的努力。

陳菊表示，高齡化社會來臨，全國老人人口已經突破15%，而基隆16.19%，蔡總統非常重視，一年用超過400億在照顧老人，總統一直有個觀念，你我大家都會老，一個進步的國家，不是說他的大樓蓋的多高，要看他對老人怎麼疼惜怎麼照顧。

基隆市副市長林永發表示，基隆市至8月底止，65歲以上老年人口數達5萬9786人，占全市人口16.19%，全國排名第11。社區照顧關懷據點迄今已設立85處（含38處據點設置C級巷弄長照站），平均每2里1處據點、每4里就有1處C級巷弄長照站，提供社區長者「關懷訪視」、「電話問安諮詢及轉介服務」、「餐飲服務」、「健康促進活動」等4大項服務。

平寮社區發展協會配合中央長期照顧政策，自2017年10月首波配合建置長照2.0之 C級巷弄長照站，以落實在地老化之政策理念；2017年更獲選弘道老人福利基金會「仙角百老匯」的表演團隊，為基隆第一個站上小巨蛋舞台表演的社區。而為創新社區產業，亦整合和平島內相關資源，規畫出不同需求的觀光行程，以帶動社區觀光產業及文化發展。

過港社區發展協會去年9月起辦理長照C級巷弄長照站，更是基隆市社區旗艦計畫的領航社區，擔任母雞角色，帶領其他協力社區，落實社會福利社區化工作。過港因社區工作推展得力，去年榮獲衛生福利部「第四屆社區金點獎」績優社區殊榮。

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