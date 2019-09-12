醫病》一直滑手機上網卻覺得孤獨、沮喪？醫師3個建議改善

2019-09-12 18:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕科技發達，現代人用手機上網刷臉書、傳LINE訊息成為日常，但人與人間互動也因此減少，據全國自殺防治中心前年調查發現，15歲以上人口中14.8％常有寂寞或孤獨感覺，其中26％飽受情緒困擾，台中榮民總醫院嘉義分院副院長黃敏偉建議，可透過分享正向的字句鼓舞人心、看到親友透露「好孤單」、「心累」多關心，以及尋求協助等方式降低孤獨感帶來的負面影響。

黃敏偉說，一般人在網路上朋友可能數以百計，實際上真正跟他實際互動的沒幾個，而當一群人有負面想法，透過網路討論，可能使情緒愈來愈低落，甚至出現輕生念頭。

他說，有自殺傾向的人，其中三分之二會透露如「人生好孤單」等心情，因此親友的關懷、陪伴，還有鼓勵對方參加身心靈活動、增加人際間互動，對心理健康提升很有幫助。

嘉義市衛生局本月19日到下個月5日，舉辦「點亮桃城，在嘉不孤單」心理健康月系列活動。

嘉義市長黃敏惠說，現代人有的甚至面對面，也用網路傳訊息交談，因此了解自己、親友的心理健康很重要，此次心理健康月活動，包含爽卡桌遊、動手做植栽、長者心理健康、有氧動健康、酒癮戒治、音樂治療、芳療、DIY香皂等8個主題，每場名額有限，希望市民放下手機來參加，找回與他人的連結，詳洽05-2328177。

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