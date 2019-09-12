玉山樹木慘遭「環剝」致死 水鹿逞凶啃樹竟是為了...

2019-09-12 17:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園近年出現水鹿啃咬樹皮的情況，更有部分樹木遭「環狀剝皮」，無法輸送養分而死亡，玉山國家公園管理處展開調查，初判是水鹿長硬角時需要鈣質，才會啃咬樹皮補充養分，但詳細原因仍要分析，未來將會研議如何因應，避免樹木遭啃食死亡，影響林相與生態。

玉管處說，近年在園區楠溪林道進行水鹿啃咬樹皮的調查，針對紅檜針葉樹做研究，發現啃咬時間集中在3到5月，屬於春天季節。

負責楠溪林道水鹿調查的屏科大教授翁國精指出，該區水鹿從茸角轉換硬角的時期，大約就是3到5月，此時需要鈣質養分，而紅檜樹皮具有這樣的成分，推測水鹿是為補鈣才啃咬樹皮，為保護該區樹木，現已投放動物鹽塊補充水鹿所需，盼能減緩啃樹皮的情況。

玉管處也說，除了楠溪林道，近年在塔塔加園區也進行水鹿啃咬樹皮的調查，初步研究發現，水鹿偏好玉山假沙梨、褐毛柳、山櫻花、華山松、台灣雲杉等包含闊葉樹與針葉樹的樹種，出現啃咬樹皮季節則分布在5至11月，以夏秋為主，與楠溪林道的結果有所不同。

未來將會就兩地的海拔與林相做比對，釐清是何種原因產生不同的樹皮啃咬態樣，甚或是因水鹿族群遷徙所造成，藉此作為日後園區樹木生態保護的參考。

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