中秋佳話！英國混血帥哥來台尋母 4小時就找到

〔記者蔡思培/台北報導〕中秋節是團圓的好時機,中秋前夕台北市萬華戶政事務所就出現了一個感人的重逢故事。一位何姓英國混血男子在中秋前夕帶老婆到台灣、手中緊握一疊書信及照片,期盼找到30年來未曾謀面的親生母親。在萬華戶所同仁與民眾熱心協助下,僅花4小時就讓失散多年的母子重逢,何先生直言,永遠都會記得這一切。

來自英國的何先生媽媽是台灣人,他在2、3歲前在台灣與母親同住,3歲時被英國人收養,從此生活在國外,再也未曾見過生母。他最近與俄羅斯籍的妻子一同來台旅遊,並希望有機會找到他的親生母親。萬華戶所同仁得知情況後自發加班,利用何先生帶來的文件及其兒時的記憶描述,並透過熱心民眾翻譯、居間溝通協調,終於確認何先生母親的現況,讓母子重逢。

何先生與生母在重逢後不僅開心擁抱媽媽,更用英語寫下感言,他坦言自己在下定決心找親生母親時並未抱太大期望,沒想到才不到4小時的時間就順利找到人,「我永遠都會記得這一切(I will never forget this til my last days)」。

何先生用英語寫下感言,表示永遠都會記得這一切。(民政局提供)

一位何姓英國混血男子在中秋前夕帶老婆到台灣,期盼找到 30 年來未曾謀面的親生母親。(北市民政局提供)

何姓先生與生母重逢、擁抱。(民政局提供)

